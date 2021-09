Reviviendo Waterloo

Por: Román Rivas Hong





Waterloo, 18 de junio de 1815. La coalición liderada por Arthur Wellesley, duque de Wellington (Gran Bretaña) y Gebhard Leberecht von Blücher, comandante del Ejército de Prusia (desaparecido estado europeo en donde hoy en día se encuentran asentada una gran parte de los países de Bélgica, Alemania, Polonia y Lituania) derrotan al ejército francés, encabezado por Napoleón Bonaparte. Esta batalla concluyó una guerra que duró 23 años y destruyó para siempre al Ejército Imperial de Napoleón, así como sus deseos (y de sus fieles seguidores franceses) de dominar Europa. La batalla duró todo un día, y en ella participaron 72,000 soldados franceses, enfrentando a 118,000 de la coalición (68,000 británicos y 50,000 prusianos). Ese día, un total de 44,000 hombres y 12,000 caballos perdieron la vida dando paso al fin de la era napoleónica y a décadas de paz en Europa.

El día de la batalla de Waterloo fue caótico y lleno de los elementos que hoy en día conocemos -por sus siglas en inglés- como VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad). Por ejemplo, el hecho de que Napoléon haya esperado hasta el mediodía para dar la orden de ataque debido a la incesante lluvia del día anterior, llenó de incertidumbre a sus experimentadas tropas e incrementó la complejidad de la operación, ya que con ello dio pie a que el ejército de Prusia hubiese llegado justo a tiempo a reforzar a las tropas británicas, de lo contrario la historia hubiese sido diferente.

¿Estamos viviendo un nuevo Waterloo? Quizá sí, ya que el mundo hoy en día está viviendo a máxima escala el efecto del VUCA, sin embargo, éste no es un VUCA de un día, como el de esa famosa batalla. La pandemia del COVID-19 y la evolución de sus variantes desde alfa, pasando por épsilon, gamma, lambda, delta y más recientemente mu ha hecho estragos a los sistemas de salud y a las economías de todos los países del mundo. Todos los sectores en menor o mayor escala, han resentido los efectos de la pandemia y quizás uno de los más castigados es el sector del entretenimiento (como en su momento lo fue el sector de la aviación comercial). ¿Quién habría imaginado en el pasado que una compañía tan exitosa como Cirque du Soleil se iría a la bancarrota y tuviera que despedir al 95% de sus empleados? Pero de la misma forma, muchas empresas se han fortalecido como resultado de la pandemia, compañías como Zoom, Amazon, Domino’s Pizza, Pfizer y Apple están viviendo sus mejores días como resultado de la situación que estamos viviendo.

¿A río revuelto ganancia de pescadores? Quizá, pero con la volatilidad que hay hoy en día no podemos saber en qué momento caerá una tormenta que revolverá dicho río. Nadie en la industria veíamos venir la crisis de los semiconductores por ejemplo y como resultado, miles de empresas, empezando por las mismas fabricantes de éstos famosos “chips”, están perdiendo miles de millones de dólares en ventas debido a la falta de capacidad para producir mayores volúmenes, demanda que la humanidad exige y que los fabricantes no pueden proveer.



Para vencer el VUCA se requiere de mucho liderazgo y mucha agilidad pero, sobre todo, el estar sumamente conectados con el mundo que nos rodea. Requerimos también el no confiarnos -como lo hizo Napoleón- ya que ante la incertidumbre de lo que nos rodea nuestros juicios pueden destrozarnos de la noche a la mañana (como ese juicio de “ya no usaré cubrebocas en lugares cerrados porque estamos en verde y lo peor del Covid ya pasó”). Hay una canción del grupo ABBA que menciona “Waterloo, couldn’t escape if I wanted to…” pero creo que con conocimiento y voluntad para entender lo que hoy sucede, sí, sí podemos escapar de este nuevo Waterloo.