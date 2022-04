Un día después de mañana

Por: Francisco Lozano

Una vez afianzado el poder político de la 4T con el proceso revocatorio, ahora sigue la consolidación del poder económico. Como lo hemos visto, la guerra entre Ucrania y Rusia rápidamente se ha trasladado a la guerra económica y financiera. El problema son los mercados. Alemania no puede accionar en contra de Rusia porque depende del gas que éste le manda; China no puede accionar en contra de la Unión Europea porque su mercado con el mismo supera casi en 10 veces el que tiene con Rusia. EU abre sus productos energéticos al mercado europeo. Controlar el mercado ofrece dinero y poder.

Y eso es lo que se debate con la Reforma Eléctrica, el control del mercado. Con ello del dinero y de las operaciones económicas. Pero la cosa no queda ahí, para afianzar ese control el paso siguiente es el control de precios en general, el cual ya oficialmente se informó se llevará a cabo. Explicar esta acción no es tan sencillo, lo esencial es que empobrecerá a todos los mexicanos porque al controlar los precios se controla tanto la oferta como la demanda y quienes producen ya no querrán hacerlo más (disminuyendo el empleo y las inversiones) y quienes consumen ya no tendrán libertad para elegir entre bienes porque no habrá. Los ciudadanos todavía tienen poder en los mercados como consumidores, si se les quita esa posibilidad se convierten simplemente en piezas de ajedrez. El ejemplo más cercano puede ser la empresa Ecogas. Con más del 40% del suministro de gas a las residencias de los chihuahuenses el día que ellos cierren el suministro habrá una gran crisis y no habrá tiempo para cambiar rápidamente al gas estacionario, eso trae como consecuencia el control de mercado, los monopolios. La libertad de poder elegir es trascendental para las democracias. Antes sólo había un servicio de transporte de personas (taxis), caro y deficiente, ahora hay cuatro de dónde elegir unos más baratos y de mejor calidad. Antes sólo había un sistema educativo, ahora hay un sinnúmero de alternativas más prometedoras que la oficial. Antes sólo había tiendas de raya o la Conasupo, ahora hay decenas de alternativas. La economía ha crecido debido a esa diversidad, desde producir manzanas o nueces hasta los servicios de internet. Controlar los precios es lo contrario a eso. Esta libertad económica la hemos ido adquiriendo de forma paulatina y cotidiana, por lo que no nos damos cuenta del avance y la importancia de no perderla. Para cerrar, todas las leyes actuales en México se han conformado para enfrentar un crecimiento en un entorno de competencia y derechos humanos. Nadie en el mundo se maneja en autarquía (autoabasto), regresar a eso es imposible para la subsistencia, la evolución no se puede detener. Energías limpias, mayor transparencia, uso de tecnología, apertura de mercados, integración cultural, cuidado del medio ambiente y muchos más factores que ya son difíciles de no tomar en cuenta como parte de nuestra vida diaria, sólo en el campo de la política algunos quieren regresar al siglo XIX o XVIII.

Maestro en Finanzas. Economista

