Ya no me alcanza

Por: Francisco Lozano

Mientras el 95% de los encuestados por esta casa editorial respondieron que ya no les alcanza su ingreso para seguir comprando lo que antes consumían, nuestra flamante gobernadora les pregunta a los vecinos de cierta colonia de la capital qué necesidades tienen, como si siguiera siendo presidente municipal. La inflación está a la alza y es necesario tener una plática con los sectores que más especulan con los precios, los comerciantes y los productores primarios. Los comerciantes no le pierden e incrementan sus precios sin ton ni son, so pretexto de que hay inflación, pero en muchos casos aumentan el precio en productos que nada tienen que ver con las condiciones originales que la originaron. Hace unos días fui a un establecimiento de comida rápida y me vendieron una botella de agua de medio litro en treinta pesos, cuando cuesta cinco pesos nada más. Nada que ver con la escasez de un producto agropecuario como el huevo, pero la intención es obtener el mayor beneficio posible. Todo el día se pueden escuchar anuncios en donde los centros comerciales se solidarizan con los consumidores y en realidad nada más alejado de la verdad. Lucran con la situación.

Por otra parte, los productores primarios ya andan demandando recursos económicos al Estado para afrontar los costos que en realidad no se incrementaron más allá del 7% en un año, pero que ellos sí venden sus productos a más del doble en relación con el año pasado. Un ejemplo es el maíz que de haber estado a 4,000 pesos la tonelada hace un año ahora la venden hasta en 9,000 pesos en la Central de Abasto. Que haya escasez en Ucrania no significa que la haya en el continente americano. Básicamente nosotros importamos de USA o de Brasil, pero como los futuros del maíz se elevaron mucho en el mercado de Chicago CME, los productores especulan a la alza. Ah, pero cuando no les beneficia el precio de mercado según sus proyecciones hasta andan tirando el producto como la leche. Los productores agrícolas son el sector que goza de mayores beneficios económicos y fiscales y aun así siempre quieren ganar por encima del resto de los mercados.

Aquí es donde debe intervenir la gobernadora, que para eso tiene poder de convocatoria. Si en realidad quieren hacer algo por la gente deben darse estas pláticas y no sumarse a la depredación social con el pago de más impuestos o derechos como el de las placas, que desde que tengo uso de razón son para tener mayor certidumbre en el padrón vehicular; en realidad es para recaudar fondos, nada más. Estos son los problemas reales que tiene la gente real y que se plasmó en la encuesta realizada por esta gaceta informativa hace algunos días. La inflación seguirá aumentando y la calidad de vida de los chihuahuenses seguirá disminuyendo.

El ciudadano tiene la última palabra al cambiar sus hábitos de consumo; optar por productos sustitutos y utilizar ese poder real de compra e influir sobre la demanda y obligar que los precios bajen, esa solución está en las manos de cada ama de casa, de cada consumidor.

Maestro en Finanzas. Economista





Francisco lozano twiter: @Scalees42 facebook: Valente de la Peña