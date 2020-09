El liderazgo no es fácil, es estresante, afecta la salud mental y física. Tener la presión constante de estar disponible todo el tiempo, aunque necesite un descanso. Conozco a muchas personas con cualidades de liderazgo, desafortunadamente se niegan a tomar el papel de liderazgo y su negativa es comprensible.

Hay razones de más por las que las personas competentes no quieren ser líderes. Siempre y cuando te atrevas a defender tu visión y tengas la humildad de aprender a hacer lo mejor para tu equipo, lo harás bien. La mayor parte del liderazgo es aprender a medida que avanzas. Necesitas la experiencia para averiguar qué hacer correctamente y qué no hacer. Si quieres convertirte en un líder trata de obtener tanta experiencia como puedas, donde puedas. Incluso si eso significa ser sombra de alguien más.

La mayoría de las personas no pueden verse a sí mismas actuar fuera de un ámbito en particular. Se sienten cómodos trabajando dentro de un papel completamente articulado. No pueden imaginar trabajar fuera del alcance de su lugar en la organización. Estas son las personas que dicen "ese no es mi trabajo" cuando se presenta con algo diferente. El liderazgo es algo diferente cada día. Para alguien que valora la rutina y la seguridad, este no es su rol. No importa cuántas habilidades de liderazgo percibidas tengan. Si no se sienten cómodos con hacer algo diferente cada día, olvídenlo. Por otro lado, si eres el tipo de persona a la que le gusta hacer algo diferente cada día, el liderazgo es para ti. Pasarás la mayor parte de su tiempo elaborando soluciones creativas para ejecutar una visión. Es la tenacidad de defender tu pensamiento y no adoptar la mentalidad de "alguien más lo hará", porque lo más seguro es que alguien más no lo hará. ¿Cuántas veces caminando por tu calle viste basura y te decías a ti mismo, "¿alguien más lo recogerá?". Es lo que se llama "el efecto espectador". "El término efecto espectador se refiere al fenómeno en el que, entre más personas presentes, menos probabilidades tienen las personas de ayudar a una persona con problemas. En una situación de emergencia, los observadores son más propensos a tomar medidas, si hay pocos o ningún otro testigo. Ser parte de una gran multitud hace que no tenga que asumir la responsabilidad de una acción o iniciativa". Todo el mundo está esperando a que "alguien más lo haga”. Pero si eres un autoiniciador serás perfecto para un papel de liderazgo, especialmente si eres el tipo de persona que ve algo que necesita hacerse, y lo haces inmediatamente sin tener que preguntar. Estar en el papel de liderazgo es inducir la ansiedad. Nunca se sabe lo que viene después. Pero si eres resistente y resiliente, lo desconocido no te molestará tanto.

Tener confianza es esencial para ser un líder, porque tienes que tener el valor de fracasar repetidamente. La mayoría de la gente tiene miedo de fracasar. Para un líder, el fracaso es la antesala para el crecimiento. Así es como aprendes y mejoras. Si sabes que eres competente y también posees confianza, iniciativa, resiliencia, inteligencia emocional y pasión por lo desconocido, no dudes en entrar en un rol de liderazgo, porque el mundo te necesita.

