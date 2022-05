Amor por la naturaleza

Un beneficio de caminar en espacios naturales es la tranquilidad que da la oxigenación. El color verde de la naturaleza calma, también la vista de un cuerpo de agua, el sonido del aire, el calor del sol, la luz de la luna, el trino de los pájaros. Renueva el ruido de un arroyo, un río, una cascada, las olas del mar, la lluvia; caricias de la naturaleza nos conectan con el entorno vivo al que pertenecemos.

Ahora pensemos en los lugares que habitamos o frecuentamos ¿Son lugares donde la naturaleza expresa algo de libertad? ¿O son sitios encementados y pavimentados que pichicatean el espacio para que los ecosistemas locales sobrevivan?

¿Qué es para nosotros la fauna? ¿Acaso ya nos olvidamos de las especies pequeñas y grandes locales que equilibran el medio ambiente por estar concentrados en la gran cantidad de perros y gatos que invaden en números exorbitantes la ciudad? ¿Cuando compramos una mascota para limitarla a vivir en una jaula nos sentimos bondadosos con esa vida? ¿Qué sensación nos da el encierro de especies espectaculares sólo para que visitantes a zoológicos les echen un vistazo? ¿Al cortar un árbol pensamos que sólo estamos removiendo un ser sin importancia que puede ser sustituido por otro, aun cuando el caído estaba saludable y contaba con decenas o cientos de años dando oxígeno, sombra y protección al entorno? ¿Qué lujos, comodidades y gustos disfrutamos sin pensar qué se tuvo que hacer para obtenerlos? ¿Cuando comes o tomas dejas la mitad del alimento en un desperdicio irrespetuoso y diario? ¿Cuando llenas bolsas y bolsas de basura no te pones a pensar que eres uno entre billones que hacen lo mismo diariamente? ¿Separas la basura para que se aprovechen materiales reciclables o artículos reusables? ¿Piensas en los lugares donde terminan los desechos de todos y lo que hacen al medio ambiente? ¿Cuántos productos que todavía sirven están olvidados en los estantes de tu casa o lugar de trabajo? ¿Compras por comprar o sólo lo que necesitas?

Me mandaron un video donde se anuncian con entusiasmo platos y utensilios para comer desechables hechos de materiales que se pueden comer, pero que no se nos olvide que la elaboración de cualquier producto necesita de una fábrica que requiere de millones de litros de agua y máquinas que contaminan. Nos hace falta hacer reflexiones en el origen, desarrollo y desenlace de lo que utilizamos y sobre todo nos urge moderación en consumo. Y al respecto persona me dijo: ¡Pero cómo nos vamos a moderar si para tener una sana economía hay que seguir comprando! ¡El dinero tiene que moverse! ¡Hay que seguir vendiendo, ahí vienen nuestros hijos y ellos también tienen que prosperar en el negocio que hemos forjado y se tiene que vender más para que tengan el mismo estilo de vida que nosotros!

Hay un tope, un ALTO que llama a nuestra atención ¿Lo estás considerando?

P.D. Únete a limpiar lechos de arroyos y alrededores de cuerpos de agua antes de época de lluvias.

ROBERTA CORTAZAR B.