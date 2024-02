Antes que se nos olvide | Chihuahua, tercer lugar en atrocidades

Hace unos días la gobernadora Campos presentó su segundo informe, al igual que en la primera edición se quejó del desastre financiero que le dejó la administración de Corral, aunque esta ocasión ya no ahondó en detalles. Recuerdo que, en su primer informe, Corral se quejó de Duarte por dejar al estado en números rojos, al cual persiguió y metió a la cárcel, pero tengo una duda, imagino que la mayoría de los chihuahuenses también, si presuntamente Corral dañó al erario, ¿Por qué continua libre?

Maru Campos enfocó su informe en el regreso de las estancias infantiles a Chihuahua, apoyos escolares, inversiones en el estado que impulsan el desarrollo económico, programas de salud, infraestructura, entre otros. Definitivamente todo lo anterior es muy positivo para la ciudadanía, en cuanto al tema seguridad, no lo dejó a un lado, pero se centró en el Modelo Centinela, afirmando que ya se han instalado seis subcentros Centinela, faltando siete, con los cuales se tiene proyectado cubrir los 67 municipios. Así mismo, mencionó que se han instalado miles de cámaras de seguridad. La mayoría de los chihuahuenses deseamos que esa millonaria inversión de resultados pronto, pues gobernadores van y vienen, pero ninguno ha podido disminuir la violencia, Maru mencionó que, en el 2023, disminuyeron los homicidios un 23 %, sin embargo, según datos oficiales, hubo un incremento del 6%.

La gobernadora dijo convencida en su segundo informe, “en Chihuahua hay estado de Derecho, aquí no nos doblan”, escucharla decir eso, emociona, pero si se refería a que el crimen no nos dobla, lamentablemente la realidad es otra, gobierno y ciudadanía estamos arrodillados ante el crimen organizado y para muestra el siguiente dato de la asociación civil, Causa en Común, que aparece en su página de internet y está basado en una investigación mensual a la que llaman, Atrocidades registradas a partir de notas periodísticas, en el que consideran masacres, fosas clandestinas, torturas, asesinato de niños y adolescentes, pues bien, Chihuahua, ocupó el tercer lugar a nivel nacional en el 2023. Estoy convencido que el gobierno estatal tiene funcionarios honestos, que realizan un gran esfuerzo, pero quizá no son mayoría, pues falta mucho por hacer, varias de nuestras carreteras son peligrosas, como el tramo de Satevo a Valle de Zaragoza. Así mismo, a la violencia e inseguridad, se suma la desconfianza a las autoridades, desde hace años se han presentado denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abusos de la policía municipal en Cd. Juárez y pareciera que las autoridades estatales minimizan las denuncias, pues la situación no ha mejorado, por ejemplo, hace unas semanas debido a la masacre que hubo durante un funeral en la colonia Héroes de la Revolución de esa frontera y donde una de las seis víctimas fue un niño, se montó vigilancia policiaca en dicha colonia, todo hasta ahí bien, sin embargo, los vecinos se han quejado en redes sociales que en las revisiones de rutina los roban, uno de los casos fue el de un hombre que regresaba de su trabajo y le quitaron todo su sueldo, el señor estaba tan afligido, que les rogó al menos le dejaran para los camiones. En otro incidente, a un jovencito le robaron el celular y presuntamente lo agredieron sexualmente. Este tipo de abusos no es algo nuevo, en el documental “La Libertad del Diablo”, donde se retrata la brutal violencia en nuestros país por medio de entrevistas a víctimas y victimarios, realizado en el 2017, aparece un hombre de Cd. Juárez, quien asegura que, durante una revisión de rutina, fue retenido por policías municipales arbitrariamente para después ser abusado sexualmente.

El gobierno estatal dice estar trabajando para contrarrestar la inseguridad y violencia, no lo dudo, pero por favor no digan que aquí no nos doblan, si en el 2023, Chihuahua fue tercer lugar en atrocidades a nivel nacional.