Antes que se nos olvide | De la verdad a la posverdad

Por: Carlos A. Esparza Deister

En marzo de 2010, la niña Paulette, de cuatro años, desapareció misteriosamente de su habitación en una exclusiva zona residencial del Estado de México, luego de buscarla en su departamento y todo el edificio, la familia avisó a las autoridades, todo indicaba que se trataba de un rapto, sin embargo, cerraduras y ventanas no lucían forzadas, así mismo, solo tenían huellas de familiares y empleados. Paulette no pudo haber salido sola, porque tenía una discapacidad motriz, además el lugar contaba con vigilancia. Una tía publicó una foto de Paulette en redes sociales y en poco tiempo ya era noticia mediática. Durante los días de búsqueda, sus padres Mauricio y Lizette dieron entrevistas a decenas de medios de comunicación y rogaron a los probables raptores que la devolvieran. Posteriormente, la Procuraduría detectó falsedades en las declaraciones de los papás y de dos niñeras, por lo cual, fueron arraigados los cuatro, pero un día después, cuando los peritos realizaban la reconstrucción de los hechos, acompañados de los padres, sorpresivamente, apareció el cuerpo sin vida de Paulette en su recámara, envuelta en una bolsa de plástico, entre base y colchón de la cama, lugar donde anteriormente la mamá había dado varias entrevistas, además, algunos oficiales ya habían estado ahí con perros sabuesos. A pesar de esto, las autoridades no hicieron más investigaciones y dictaminaron que falleció accidentalmente por asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales. Posteriormente, los arraigados fueron dejados en libertad, el caso estaba cerrado. Después, los padres de Paulette se divorciaron, iniciando una guerra de declaraciones, donde Mauricio insinuó que Lizette, quien previamente había sido diagnosticada con trastorno de personalidad, pudo haberla asesinado, sin embargo, la Procuraduría de Justicia del Estado de México pronto se olvidó del caso, al igual que Televisa y TV Azteca, que al principio, todos sus noticieros estaban enfocados en el caso Paulette, pero después, y a pesar del desenlace tan inverosímil, dejaron de mencionarlo en sus programas de manera paulatina.

Uno de los edificios que colapsó durante el temblor del 19 de septiembre del 2017, fue el que albergaba al Colegio Rébsamen, donde lamentablemente murieron 32 niños y 5 adultos. Mientras removían escombro en dicho lugar, rescatistas detectaron el cuerpo de una persona con vida, informándolo a elementos de la Marina, iniciando así, una desafortunada versión del famoso teléfono descompuesto, pues luego, alguien mencionó que se trataba de una niña, otro dijo que lograron darle agua y uno más, que había dicho su nombre, Frida Sofía, la cual, indicó que había más niños cerca de ella. Todos los medios se interesaron en la noticia, era un milagro en medio del desastre, y de nuevo las televisoras, especialmente Televisa , en su afán de lograr altas audiencias, hicieron del caso un reality show, ordenaron a su reportera Danielle Dithurbide permanecer por tiempo indefinido en el lugar de los hechos, hasta que rescataran a la niña, pero luego de 48 horas de mantener a mucha gente preocupada, pegada al televisor, desvelándose, rezando, esperando que la salvaran, la información fue desmentida por la Secretaría de Marina, Frida Sofía nunca existió.





De esta manera, Televisa cometió dos graves errores como medio de comunicación, ya que por un lado, fue incapaz de difundir la verdad sobre Paulette y por otro, se involucró y divulgó la posverdad de Frida Sofia.









Sígame en Face: @Antes que se nos Olvide

esparzadeister@gmail.com