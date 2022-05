Cuando constructores desarrollan grandes terrenos, el Municipio les exige donar cierto número de metros para áreas verdes, pero desgraciadamente hay casos en que con el tiempo se olvida la finalidad de esos espacios y se violan con más construcción.

Para muchos pasa desapercibido este delito en contra del equilibrio ambiental, porque ven cómo la mancha urbana se extiende sin control y llegan a pensar que esa invasión de la tierra es lo normal, lo necesario, lo inevitable y la sensibilidad se hace para el lado de un progreso meramente comercial.

Alguien que está al tanto de estas invasiones y tiene la sensibilidad de apreciar lo importante que es salvar los ecosistemas locales y tener áreas verdes, se manifiesta y protesta ¿Pero quién puede ante el gobierno y los grandes constructores? El poder es insensible, testarudo y avaricioso ante la seducción del negocio.

Una designada zona verde ha sido recientemente invadida en Ave. Hacienda de los Morales, ¿Cómo? ¿Con qué argumentos? También el corredor comercial que se hizo a un costado de Walmart y Sams ¡Era una zona verde! Ahí podría haber un parque maravilloso, otro pulmón para la ciudad, pero entre gobierno y particulares “pactaron” para construir y lucrar.

Una ciudad bien planeada busca el bienestar de sus habitantes con espacios verdes que equilibran el exceso de construcciones. Los parques son un lugar de recreación visual, renovación mental y emocional. Y respecto a esto, está comprobado que quienes tienen contacto con la naturaleza son más sanos y felices. Por eso en las grandes ciudades que hay escasez de estos espacios hay también falta de tranquilidad y salud. Chihuahua es desértico y he aquí la realidad de no poder regar grandes cantidades de pasto, por eso nos debemos enfocar en los árboles, a esos sí hay que regarlos, cuidarlos y sobre todo buscar lechos de arroyos donde se den naturalmente. El canal que recorre la avenida Teófilo Borunda está desperdiciado en mucho de su tramo, porque hace años lo cubrieron de cemento, pero si observan donde su suelo es tierra, crecen grandes árboles que ni en las peores sequías se mueren. Imaginen todo el tramo del canal con árboles como los que se yerguen en la fertilidad de la trayectoria sin concreto. ¡Podría ser un magnífico pulmón para la ciudad! Y no se diga lo agradable del color verde que renueva y alegra. Cada vez hay menos espacios libres de cemento y por lo tanto la lluvia no se permea para alimentar los mantos acuíferos, algo que es muy necesario para tener reservas del vital líquido. Hoy el tema principal es el cuidado del agua, necesitamos proyectos que la protejan, que no la contaminen, que no bloqueen sus recorridos. Muchos desarrollos urbanos han estrangulado los cauces de arroyos, y es ahí donde se deben dejar áreas verdes suficientes para que en época de lluvia el agua corra libre y permee al subsuelo.

Hoy el tema principal para todos es el agua, infórmate y fórmate.

ROBERTA CORTAZAR B.