Autónomos, la “columna vertebral” ciudadana

Los Órganos Autónomos que pretende desaparecer de la Constitución Política el presidente nacieron para garantizar la justicia y proteger los derechos fundamentales de los mexicanos; por ende, si son borrados de un plumazo, la “columna vertebral” de los ciudadanos quedaría hecha pedazos.





El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), viven para evitar abusos de las autoridades, injusticias sociales y violaciones a derechos humanos.





Es evidente que al presidente le conviene su desaparición, porque así MORENA, que por cierto fue creado por él mismo, concentraría un mayor nivel de Poder en el ejercicio gubernamental actual, con miras a allanarle el camino de quien busca ser su sucesora, la candidata Sheinbaum.





La democracia no se garantiza solo con el ejercicio del voto, sino, también, a través de la resolución de conflictos denunciados ante los organismos citados. Por ello, como representación empresarial local, nos unimos al rechazo proclamado por nuestro presidente nacional, el Ing. José Medina Mora, pues estos organismos han sido de gran utilidad para la ciudadanía, porque gracias a ellos hemos podido conocer casos lamentables de corrupción como el de Odebrecht, la Estafa Maestra, la Casa Blanca, el caso de Agronitrogenados o las graves irregularidades en SEGALMEX.





También, la eliminación del cobro de la Larga Distancia Nacional (LADA), la implementación de la portabilidad del número celular en 24 horas y la puesta en marcha de la marcación a 10 dígitos de todos los números telefónicos en el país.





Hoy estamos ante una gran disyuntiva, lo que podemos hacer, o dejar de hacer, para conservar estos órganos. Por ello el llamado desde COPARMEX es a la unidad ciudadana, para que le exijamos a nuestros representantes en el Congreso que defiendan a capa y espada la permanencia de nuestras instituciones.





Como empresarios, consideramos que el centro de la discusión no debe ser la eliminación de los Órganos Autónomos de la Constitución y que el Ejecutivo absorba sus funciones, sino fortalecer su funcionamiento y garantizar su operación, a través de equipos de trabajo completos y un presupuesto adecuado.





De todos es sabido que no hay justificación, ni lógica, económica o jurídica, para dar este paso que representaría un retroceso social; es estéril que el presidente siga argumentando “austeridad” para desaparecerlos, pues esto no le garantizaría ahorros económicos importantes; el tema para él es evitar, a toda costa, oposición a los errores garrafales de su gobierno que se ha dedicado a destruir todo lo que la ciudadanía ha construido a través de los años, como los fideicomisos que ya desaparecieron o los que están en peligro porque no designan consejeros, etc..





Es fundamental dejar muy claro que la autonomía que tienen estas instituciones no necesariamente está relacionada con la discrecionalidad, como se ha querido hacer ver; son instituciones sujetas al escrutinio y revisión pública continua, y pueden ser investigadas por la Auditoría Superior de la Federación. Si hubiese algo que recriminarles, hay canales y mecanismos legales para que así se haga, e incluso para cuestionar sus resoluciones.





En COPARMEX estaremos vigilantes y pugnaremos por una discusión profunda del tema en el Congreso federal, porque lo que está en juego grandes logros ciudadanos a través de la historia, y el sano equilibrio entre gobiernos y gobernados.