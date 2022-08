Por: Guillermo Luján Peña

Dicen que en política no existen las casualidades, que todo tiene alguna intención, que la mayoría de las veces no es lo que se cree o lo que parece ser. En este gobierno de transformación de cuarta nada es casualidad.

Algunos hechos relevantes de estos últimos días. El inquilino de Palacio Nacional dijo durante su campaña que iba a sacar al Ejército de las calles y para eso creó la Guardia Nacional, que de acuerdo a la reforma constitucional es una institución civil (que no lo es en realidad), para proteger a la población y ayudar a las policías locales y municipales (que no lo ha hecho), nomás ha servido para que los maleantes se burlen de ellos y los corran a pedradas, como lo hemos visto, pero ya son más de 100 mil elementos, que les han construido cuarteles a lo largo y ancho del país. En realidad, es parte del Ejército y ahora el inquilino dice que se lo va a sumar a la Sedena violando la constitución, ya que dijo que mandaría una reforma constitucional y si no (sabe que no tiene mayoría para esa reforma constitucional), mandaría un decreto para endosárselo al Ejército, violando las leyes, como él acostumbra. Al Ejército le ha dado todo, el presupuesto más alto de su historia, más de 770,000 millones. De inmediato hubo un rechazo a la propuesta.

El inquilino declaró también que en el norte del país se dejaría de producir cerveza y refrescos para que esa agua fuera a ayudar a Monterrey, que tiene un problema grave de agua. Inmediatamente los fabricantes le dijeron que no era la forma de resolver el problema, sino más bien hay que buscar las fuentes de acuíferos para que la solución sea permanente y ofrecen ellos resolver el problema perforando pozos y equipándolos con un costo de 30 millones cada uno. Entre los fabricantes de refrescos y cerveza, se encuentra el poderoso grupo industrial FEMSA, dueños de los Oxxo. Obvio que esto molestó al inquilino de palacio.

En días pasados se desató la violencia en algunas poblaciones de los estados de Jalisco y de Guanajuato, casualmente gobernados por partidos opositores al del presidente, violencia dirigida principalmente a las tiendas de conveniencia Oxxo. Unos días después en Ciudad Juárez, Chihuahua, se desata la violencia en el Cereso, con dos muertos y dos heridos, esto se supone fue el detonante para que también se desatara la violencia en las calles, principalmente a las tiendas Oxxo, entre otros comercios, con once inocentes muertos, entre ellos un niño y una mujer embarazada. Si la molestia fue por la violencia en el Cereso, ¿por qué atacar a la población civil? ¿Se trataba de terrorismo para infundir miedo a la población? ¿Parece realmente un pleito entre narcos o más bien porros entrenados para causar disturbios y terror entre la gente? Hace dos días sucedió lo mismo en las cuatro poblaciones del estado de Baja California, el escenario ideal para militarizar México.

Se piensa que se quiere militarizar el país y sumada la Guardia Nacional y manejando los recursos que el presidente les ha dado, muy seguramente nos encaminamos hacia una dictadura de facto, con el respaldo de los militares a quien dijo no querer en las calles, sino guardados en sus cuarteles, pero ahora dice que el Ejército es el pueblo bueno y sabio, en quien debemos confiar que lo que hagan será bien hecho.

¿Casualidades?