José García Rivas

Me parece que todos hemos sufrido un día de luto. La muerte nos había arrebatado a un ser querido. La tristeza era profunda. Muchas veces nos había brotado un llanto incontenible, a veces silencios, pero muchas veces grito contagiado. Hoy es un día de luto. Un Dios ha muerto en la cruz.

Recuerdo lo que sucedía un Viernes Santo, cuando era niño. La tristeza era de todos. Estábamos prontos a las lágrimas. Las misas eran sólo por la mañana No tocaban las campanas de la torre. También las campanillas que se usaban en la misa estaban silenciosas. La iglesia estaba de luto. Abundaban los pendones negros. Las imágenes estaban cubiertas de negro. El altar estaba sin manteles. Era una mesa sin mantel. El sagrario estaba abierto, no había Santísimo. La lámpara que ardía anunciando la Eucaristía estaba apagada. En el centro de la iglesia se colocado un sarcófago, simulando un ataúd. Era el féretro donde estaba colocado el cuerpo de Cristo. A veces estaba un Cristo expuesto, muerto. La gente lloraba frente la tumba. No había velas. Las velas no se encendían. Había en el presbiterio una gigantesca Cruz, que tenía un manto colgado la parte horizontal de la cruz. Era un paño negro. Había un rosario del pésame. De rezaba el viacrucis, se daba el pesar de María, había las siete palabas. Todo dentro de la iglesia. La ley masónica obligaba a que los actos se harían e ´dentro del templo. Los sacerdotes no podían usar sotanas. Los cristianos vestían de negro. Era día de ayuno, de abstinencia, de sacrificios, de limosnas a los pobres.

Reformaron la liturgia: El Papa Pío XII, el Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Las misas eran ahora por la tarde. Las leyes de los masones, las derogó Carlos Salinas Gortarii. Hoy, en 2022, no había trapos negros en la iglesa, ahora el color de penitencia eran el morado. Las ceremonias eran fuera de los templos.

Los actos litúrgicos del Viernes Santos eran: 1) Lecturas de la Biblia, 2) La pasión por Juan, 3) Las Oraciones Universal, 4) La adoración de la Cruz, 5) La comunión. – La colecta que se hacen en la adoración de la cruz, se manda a Jerusalén para defender la cruz de Jesucristo.

La liturgia de la Cruz, hizo que la devoción a la cruz se extendió por toda la Iglesia. En todo hogar existe una cruz. La cruz es prendedor, aretes, una cruz en el cuello. Hay una cruz en todo rosario.

Usamos varias veces la señal de la cruz en nuestro día: Nos santiguamos, nos persignáramos, nos signaremos durante la lectura del Evangelio nos signamos.

Nos santiguamos cuando pasemos por frente a una iglesia. Llevamos una cruz pendiendo del espejo retrovisor del carro. Toda bendición lleva varios cruces. Todos los sacramentos tienen en su liturgia varias cruces. Por regalos de navidad regalamos un crucifijo. Hay un Día de la Cruz. La pictografía hizo cruces: papal, episcopal, latina, oriental, rusa, etc. Vivimos entre cruces.