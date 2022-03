La mujer tiene una importancia merecida  

Por José García Rivas

Me parece que la mujer siempre ha sido tratada sin importancia. Era una esclava de su familia y de su esposo. La sociedad no le concedía derechos. Los bienes eran de su papá o de sus hermanos, de su marido. No tenía derechos de heredar. No podían votar para elegir a las autoridades. No podían ser candidatas. La historia se fue imponiendo. Hoy las mujeres tienen todos los derechos que tienen los varones. La justicia se fue imponiendo. Hoy una mujer es una persona. Disfruta de todos los derechos humanos. Es una gran alegría que la mujer ha adquirido su importancia. Y en muchos casos tiene una importancia superior a los hombres.

Las fechas van dando cada vez la importancia de la mujer. Por eso la historia nos va informando cómo van siendo las mujeres, reconocidas. Por eso en honor de la mujer me solazo diciendo cómo cada vez hay una “primera mujer”. En 2021 en Chihuahua tenemos la “primera mujer” gobernadora, María Eugenia Campos Galván. Déjenme hablarles de la “primera mujer” en la historia.

Según la Biblia, la primera mujer que habitó el mundo es Eva. Entre los años 1796-1877 vivió Fernán Caballero, primera novelista española. Usó nombre de un hombre porque una mujer no tenía cultura para ser novelista. – En 1900 Charlotte Cooper, primera mujer que recibe una medalla olímpica, en París. – En 1903 Marie Curie fue la primera mujer que ganó el Premio Nobel en Física. – En 1905 Bertha Von Suttenes fue la primera mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz. – En 1909 Selma Lagerlof ganó el Nobel en Literatura. – En 1910 Raumonde de la Rocha fue la primera pilota. En 1911 Marie Curie recibió por segunda vez el Premio Nobel en Química. En 1947 ONU estableció el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. – En 1947 Gerty Theresa Cori ganó el Nobel en Medicina. – En 1952 Katy Jurado, mexicana de Jalisco, ganó Globo de Oro por la película “High noon”. – En 1960 Sirimaro Bandaramaike fue la primera mujer presidenta de una nación, de Sri Lanka. – En 1963 Valentina Therechkova es la primera mujer cosmonáutica, vive en el espacio. – En 1979 Griselda Álvarez Ponce, mexicana, primera gobernadora en Colima. – En el 2000 Soraya Jiménez, mexicana, es la primera mujer que ganó Medalla de Oro en Sidney, en pesas. – En 2007 Peggy Whitson es la primera mujer comandante de la Estación Internacional en el espacio. En 2009 Andrea Cruz Hernández, mexicana, es la pilota de las Fuerzas Aéreas Mexicana. – En 2020 Georgina Moret Cuevas, es la primera directora de El Heraldo de Chihuahua. - En 2021 Maru Campos es la primera gobernadora de Chihuahua.