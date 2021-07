Difícil el panorama

Por: Patricia Terrazas

Cuando la reactivación económica la veíamos como un hecho, pues ahora resulta que viene una nueva variante del Covid, la variante Delta. Los contagios a la alza, aquellos estados que estaban en verde vuelven al amarillo y algunos al rojo, nos relajamos y con ello los cuidados, la prevención y esto nos lleva nuevamente a las medidas de prevención drásticas como son los cierres y la inmovilidad, la parálisis económica, la falta de empleo y la escasez de recursos para sobrellevar la recesión económica.

Lo anterior en salud, pero no podemos perder de vista la tremenda crisis de violencia e inseguridad, estados donde los fallecidos en 10 días han sobrepasado las 50 personas, hay ataques a los derechohumanistas y no podemos dejar atrás las desapariciones y muertes de periodistas.

Todo lo anterior merma la economía de manera importante, además de las malas decisiones que en la materia se han tomado, por ejemplo hay más de 2 mil empresas constructoras en riesgo de desaparecer y con ello una gran fuente de empleo para las familias mexicanas, es por ello que 50 millones de personas no tienen recursos para adquirir cuando menos la canasta básica y por si eso fuera poco, el sistema de pensiones disminuyó 3.6%.

En los últimos días hemos visto los nuevos videos de casos de corrupción, eso desalienta a cualquiera, lo que fue mensaje de campaña, en la realidad queda nuevamente como sólo eso, una promesa, y muy lejos de cumplir con el combate a la corrupción de nuestro sistema político mexicano.

También vemos que internacionalmente no están mejor las cosas, con esperanza, vemos a los cubanos dando la batalla por la democracia y la libertad, pero a nuestro presidente enviando apoyo para la represión de un pueblo reprimido por más de medio siglo.

Pero en el tema de democracia tenemos que levantar muy bien nuestras antenas, el presidente parece tener mucha prisa en destapar a su sucesor, la experiencia nos ha dicho que no adelantemos vísperas porque podemos caer en errores que nos cuesten la libertad de nuestro país, muchos nombres que entre ellos están compitiendo cuando son parte del gobierno y en lugar de pensar en resolver los grandes problemas por los que estamos transitando, evidentemente están pensando en cómo llegar a la silla. Viene a mi mente el juego de cómo correr a ella antes de que la retiren, ese juego que jugamos muy recurrentemente en nuestras fiestas familiares donde ponen la música y vamos de forma alegre corriendo y bailando pero sin soltar las sillas, tocando siempre para no perder la oportunidad de sentarnos y claro, dejar parado al que como yo espera sentarse con fuerza, no hay que perder de vista quiénes están en ese juego perverso porque en ese juego va la vida democrática, la libertad y el futuro de nuestro amado México.