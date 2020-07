El oportunismo en la política

En las grandes cosas los hombres se muestran como les conviene mostrarse. En las pequeñas como son

La detención de César Duarte coronó la reunión entre López Obrador y Donald Trump el pasado 8 de julio ante el regocijo de miles de chihuahuenses que esperan que el largo brazo de la ley alcance no sólo al exgobernador, sino también a todos aquéllos que abusaron del poder y se beneficiaron con los recursos del pueblo, incluyendo al exsecretario de Hacienda que no ha sido tocado ni con el pétalo de un papel.

Porque detener a César Duarte sólo es el arranque de un largo juicio que seguramente culminará dentro de varios meses con pronósticos reservados ante la multitud de aristas que se conjugan para configurar el probable e inesperado final y ante la cual se ha desatado una serie de posicionamientos de la máxima autoridad estatal y otros personajes de la política que buscan sacar provecho anticipando escenarios y atribuyéndose triunfos que se antojan muy lejanos.

El duro golpeteo al senador Cruz Pérez Cuéllar y a la alcaldesa, María Eugenia Campos, sonó fuerte a nivel nacional que sin el sustento debido se distribuyó desde Palacio estatal que orgullosamente luce la medalla de la captura en sus medios de difusión de radio y televisión oficiales y que además acusa de la existencia de una “nómina secreta” supuestamente encontrada en una de las casas del exgobernador que involucran al senador y a la alcaldesa, tema muy viejo que inesperadamente vuelve a tocarse.

Además, tratando de impulsar a Gustavo Madero, el consentido de Palacio, el “gallo” del gobernador, para la candidatura al gobierno del estado, Javier Corral no ha dudado en traicionar de nueva cuenta a miles de ciudadanos que conformaron la fuerza llamada “Unión Ciudadana” que usó el hoy gobernador para llegar al poder en el 2016.

Porque en un escenario donde se enfrenten Gustavo Madero y Maru Campos por la candidatura al gobierno del estado, sin duda el primero no tiene nada que hacer; no hay dentro de la estructura panista la suficiente fuerza electoral, ya que el mismo aparato burocrático no simpatiza con las acciones y posiciones de su líder, mientras que el trabajo desarrollado por los operadores de la alcaldesa visualiza una estratégica estructura que garantiza su triunfo.

Y para los chihuahuenses nos queda claro que los verdaderos orquestadores de esta detención y sometimiento a la “Justicia para Chihuahua” del exgobernador César Duarte son los integrantes de “Unión Ciudadana”, cuyo liderazgo a cargo de Jaime García Chávez fue persistente hasta alcanzar el triunfo en esta empírica batalla donde con recursos jurídicos se sustenta la acusación al exmandatario estatal. Al tiempo…