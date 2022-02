Esfer cumple 50 años 

Me parece que un 50 aniversario de una escuela es una fecha digna de recordar. Especialmente de Esfer, que nació con el nombre inicial de Promociones Educativas.

En 1965 había 12,500 niños que se quedaban sin escuela para hacer la primaria. El Estado no tenía presupuesto para construir escuelas, y tampoco para pagar los maestros. Don Víctor Manuel Cruz Márquez, empresario, pensó en ayudar para dar escuela a todos los niños de Chihuahua. Propuso al gobernador don Práxedes Giner Durán que los empresarios podrían construir escuelas y pagar los salarios sin costo para el Estado. Sólo necesitaban autorización para formar una asociación llamada Promociones Educativas A.C. (PEAC). El gobernador aceptó. Los consejeros de PEAC iniciaron las construcciones de las escuelas y abrieron las inscripciones. Para 1971 PEAC había construido cinco escuelas en la ciudad. Pero unos maestros rojillos se apoderaron de tres escuelas, porque estaban violando el artículo tercero. PEAC decidió el año 1971 cambiar las dos que quedaban no invadidas, y formaron una institución educativa: la Escuela San Felipe El Real, que era el nombre de Chihuahua. Con las iniciales de su nombre se formó la palabra Esfer. Era una escuela particular y católica. Así nació Esfer.

El Arz. Don Adalberto Almeida recibió con gusto una escuela católica. Cuando el Arz. José Fernández Arteaga tomó la diócesis fue muy amigo de Esfer. Los dos arzobispos celebraban la liturgia en Esfer. Esfer inició con dos planteles, uno en Glandorff, colonia San Felipe, y otro en Kennedy, en la colonia Unidad.

Construyó canchas, aulas, laboratorios, auditorios. Celebraban cada año un festival deportivo. Tuvo siempre muy buenos maestros. Hubo un momento en que no tenía Esfer manera de inscribir a todos los alumnos que deseaban estudiar en esa escuela. Al paso de los años el local Glandorff sólo impartía Jardín de Niños y Primaria, y el local de Kennedy tenía la Secundaria y la Preparatoria. Desde 1976 el Sr. Federico Terrazas Torres fue el presidente de los consejeros. La catequesis la daban las madres de familia. Los padres de familia celebraban juntas, kermés, festejo del Día de los Maestros. El deporte le dio a Esfer muchos trofeos. Tenía un aula para los premios del deporte. Había un esfuerzo por aumentar la cultura universal. Esfer era capacitadora e impartía cursos a los esferianos, pero también a las empresas.

En el año 2000, el presidente pensó en darle persistencia a Esfer. Buscamos una asociación católica que quisiera administrar. Los salesianos quisieron venir a Chihuahua. Los salesianos tomaron la dirección de la escuela el año 2006. Desde 2007 tenía un plantel más: el plantel Cordilleras. Su nombre nuevo fue Esfer-Salesianos. En el año 2022 Esfer-Salesianos está cumpliendo 50 años de vida. Gracias a los alumnos que han estudiado en Esfer, a los maestros, a directivos, a secretarias, a los consejeros. Esfer-Salesianos es esfuerzo de todos.

Para la historia, estos han sido los presidentes del Consejo Administrativo. De 1971-1976, Víctor Manuel Cruz Márquez; de 1976-2018, Federico Terrazas Torres, desde 2018 Sergio Mendoza Vidal.

Han sido los directores generales: De 1971-2006 José García Rivas; de 2006-2011 el P. Felipe Carranza Orozco; de 2011-2014, el P. Francisco Cervantes Huitrón; del 2014-2020 P. Jorge Antonio Mejía Contreras; desde 2020 el P. Mario Alberto Escalante López.

Las directoras técnicas que estaban al frente de Esfer en el año 2022 eran: En Kennedy, Lucía Monserrate García Serrato; en Glandorff, Liliana Nauren Acosta Bustillos; en Cordilleras en Jardín de Niños y Primaria, Carmen Isela Fierro Méndez; en Cordilleras: Secundaria y Preparatoria, Lucía Guadalupe Muñoz Calderón.