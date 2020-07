Estrategias de percepciones electorales

Se necesita mucha valentía para levantarse contra nuestros enemigos, pero mucha más para levantarse contra nuestros amigos

J. K. Rowling

Sin duda el trabajo realizado en el municipio por la alcaldesa, María Eugenia Campos Galván, la coloca en un lugar privilegiado en la posibilidad de ocupar la candidatura panista para el gobierno del estado en la elección del año próximo a pesar de que las encuestas publicadas intentan meter con calzador a Gustavo Madero, quien no goza de todas las preferencias, excepto las que salen de Palacio estatal.

De igual forma, estas encuestas colocan a Cruz Pérez Cuéllar en el top de los probables por Morena en una competencia muy cercana con Rafael Espino, hay que decir que en el ambiente morenista hay expectativas favorables de triunfo cualquiera que sea su candidato en caso de que Gustavo Madero sea elegido candidato por el PAN.

Las recientes encuestas lo afirman. Naturalmente que es posible que aparezca el “caballo negro” que todos los partidos tienen ante la confrontación orquestada desde Palacio para debilitar la probable candidatura de la alcaldesa acusada por el gobernador Corral de recibir dinero público en la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte, preso en una cárcel de Florida donde se está llevando a cabo su proceso penal por los delitos cometidos durante su administración, siendo una acusación que deberá probarse más allá del ámbito mediático y de lo cual ya es responsable la máxima autoridad en el estado.

Pero también en la búsqueda del candidato a la presidencia municipal hay encuestas que reflejan de forma errónea, para quien esto escribe, las preferencias electorales dentro del panismo. Por principio de cuentas la reciente encuesta de Massive Caller deja fuera de la jugada a uno de los primeros que levantaron la mano para perseguir la candidatura; el diputado Miguel La Torre que a pesar de que resultó un gran perdedor de preferencias ante la derrota sufrida en el tema de la reforma electoral planteada desde Palacio sigue planteando su intención de participar en la contienda.

El colocar en el orden al bat de las preferencias a Miguel Riggs, Roberto Lara, Amín Anchondo y Marco Antonio Bonilla también representa una estrategia no compartida, ya que el actual diputado federal no goza de las preferencias como para estar en primer lugar, “el Pony” Lara se encuentra muy cuestionado por las afectaciones que ha sufrido la población ante la problemática del suministro y costo del agua potable y Amín Anchondo no refleja trabajo ni dentro ni fuera de la sindicatura que lo coloque en la tercera posición, en tanto Marco Bonilla ha desempeñado un gran esfuerzo desde la Dirección de Desarrollo Humano y Educación… Al tiempo…