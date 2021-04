Hecho histórico: Cristo resucitó

Me parece que la resurrección de Cristo es un hecho incontrovertido. Jesús de Nazaret resucitó: es un hecho irrefutable. Es una doctrina cristiana. Es la fiesta más importante de la Iglesia.

La resurrección de Cristo se funda en que los libros de la Biblia son históricos. El Nuevo Testamento habla de muchas apariciones de Cristo después de ser ajusticiado en cruz y de ser sepultado. He aquí algunas apariciones sobre la resurrección de Cristo:

Se le apareció a María Magdalena. Había ido, oscura todavía la mañana, del día siguiente al sábado. Encontró la piedra removida. Jesús se le acercó. Ella pensando que era el jardinero. Jesús la llama por su nombre: “¡María!”. Ella le llamó como siempre: “¡Maestro!”. Es la primera aparición de Jesús.

Varias mujeres que solían acompañar a Jesús en su predicación, el primer día de la semana fueron a embalsamar el cuerpo de Cristo. La piedra que cerraba la puerta estaba removida. Entraron al sepulcro y no estaba el cuerpo de Jesús. Dos hombres les dijeron: “¿Por qué buscan a Jesús entre los muertos? No está aquí. Resucitó.” Las mujeres iban a los apóstoles y Jesús se les apareció. Ellas fueron a los once y le contaron esta versión. Estaban convencidas de que Jesús había resucitado. Pero los apóstoles no les creyeron.

Dos discípulos que iban a Emaús se encontraron un caminante que les explicó la Sagrada Escritura: “Según la Escritura iba a resucitar al tercer día. Ellos lo reconocieron en la fracción del pan. Jesús se les desapareció. Ellos fueron a los apóstoles y les contaron que Jesús había resucitado.

Varios días después estando juntos los diez apóstoles, Jesús se presentó ante todos. Ellos contaron a Tomás que habían visto al Señor. Pero él dijo: “Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, no creeré”. Ocho días después estaban los once. Jesús se presentó a Tomás. Tocó las heridas y aceptando la reducción dijo: “Señor Dios y Dios mío”.

En el Lago de Tiberías Jesús se apareció varias veces a los discípulos. Un día se les apareció en el lago. Y después de comer le preguntó a Pedro: “¿Me amas más que estos?". Cuando Pedro confesó su fe, Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas”. Otra vez les dijo: “Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen se les perdonarán los pecados”. Otro día Pedro dijo en su primer discurso en día del Pentecostés: “Nosotros somos testigos: lo colgaron en la cruz, pero Dios la resucitó al tercer día”.

Y el apóstol Pablo en su conversión le preguntó a Jesús quién era. Y Cristo le contestó: “Yo soy el Jesús al que persiguen”. Pablo asegura en una de sus cartas a los corintios que Cristo se había aparecido varias veces: Se apareció a Pedro, a Santiago. Y es categórico cuando dice: “Se me apareció a mí, y a 500 hermanos”.

Las apariciones de Cristo son un hecho histórico. Se les apareció durante 40 días.