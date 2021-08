Algunas veces amigos míos me decían que por qué no escribía en contra de Javier Corral, cuando acusó, juzgó y sentenció a Maru Campos públicamente, sin demostrarlo, y yo les decía que no podía escribir en contra de un panista que era mi amigo, pero después de la intervención de Javier Corral ante el presidente López, la semana pasada en Ciudad Juárez, no me queda otra y dar mi opinión acerca de lo declarado por el gobernador.

Javier es un hombre muy inteligente, brillante, con una asombrosa agilidad mental y una memoria de elefante. Un hombre echado para adelante y nunca dejado ante gobernadores o presidentes de la República, así fueran estos de su partido o de cualquier otro partido.

Formó la asociación de gobernadores que piden una reforma fiscal distributiva para que los estados tengan mayores recursos económicos, todo echado para adelante y de repente ya no quiso acompañarlos y se separó del grupo.

¿Entonces, qué le pasó a ese Javier Corral que todos conocíamos inclusive conocido a nivel nacional? Yo creo que le ganó la vanidad, el egocentrismo y no quiso escuchar a nadie que no fuera su grupo de funcionarios cercanos que regularmente le dicen al gobernante: “Vas muy bien, tú eres muy fregón, síguele, etc.”, cuando todo mundo decíamos que iba en caída libre y la prueba es el resultado de la elección interna del PAN, en donde Maru Campos arrasó y luego en la constitucional sucede lo mismo. ¿Somos miles de chihuahuenses equivocados contra un pequeño grupo? Es como el que se metió en el periférico en sentido contrario y ve a todos venírsele encima y piensa, “mira nomás cuánto loco va en sentido contrario”.

Ahora resulta que todos los que no hemos estado de acuerdo con apoyar a su candidato, entre otros temas, ahora somo enemigos suyos, se parece al de la 4T que dice a voz en cuello desde el púlpito de la mañanera, que todo aquel que no está con él, o critica a ese bodrio de la cuatroté, son los enemigos del país.

Según algunas noticias que han salido en medios, en días anteriores, el gobernador le pidió al secretario de Hacienda federal que le diera 3 mil millones para poder cerrar bien su gobierno, pero el inquilino de Palacio Federal le dijo en Ciudad Juárez que le iba a apoyar con la mitad, es decir $1,750 millones, pero ya conociendo cómo se las gasta, el caso es que hasta el viernes pasado sólo les habían mandado $30 millones. Así se las gasta ya sabes quién, que desde que llegó a la presidencia sólo nos ha mentido. ¿Por qué iba a ser diferente ahora y ya de salida el gobernador?





¿Por qué ese viraje tan grande de Corral? Ya circulan en las redes sociales memes o tiktoks, en donde pasan entrevistas anteriores de Corral en donde pone como palo de cochino al presidente y con toda la razón del mundo, y ahora resulta que le reconoce en su discurso en Juárez, que es la salvación de México, pero que no lo comprendemos el sector económico, ni el político, ni los medios de comunicación, volvemos a que todos van en sentido contrario en el periférico. Algo muy grande hay detrás de esto, para que el gobernador cambiara totalmente, irreconocible.

Qué pena que se haya agachado tanto Javier Corral ante un remedo de presidente.