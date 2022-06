La importancia para los patrones de dar alta en IMSS a empleados

Todos los empresarios que tienen trabajadores bajo su mando deben cumplir con obligaciones y una de las más importantes es dar de alta en el Seguro Social a los trabajadores. Se debe cumplir con esta prestación ya que está bajo la ley y además hay beneficios como la deducción de sueldos netos, hay estabilidad en el personal y de esta manera disminuyen los riesgos laborales.

¿Qué es lo que debes hacer para dar de alta a tus trabajadores en el IMSS?

El primer paso que deberás hacer para poder dar de alta a tus trabajadores es darte de alta como patrón. Para que puedas darle a tus trabajadores Seguro Social, la empresa debe estar legalmente en orden, debe estar registrada y por supuesto, dada de alta en el SAT bajo el régimen que corresponda. Tanto tu estatus fiscal como tus declaraciones, deben de estar en orden.





¿Cuáles son los beneficios para el jefe y los trabajadores?

Los trabajadores tienen atención médica, hospitalaria, farmacéutica tanto para el trabajador como para su familia. También de esta forma, ahorran para su retiro, cuentan con guarderías para el cuidado de sus hijos, tienen prestaciones sociales ya sean actividades recreativas o centros vacacionales, hay pensiones ya sea por invalidez o fallecimiento.

Para los jefes, ya sean personas físicas o morales, de igual manera tienen atención médica, hospitalaria, farmacéutica y rehabilitación para el asegurado y su familia, cuentan con ahorro para el retiro y pensiones en caso de invalidez o fallecimiento.

¿Cuáles son las consecuencias de no dar de alta a tus empleados ante el IMSS?

Multas e infracciones

Estas son las acciones que pueden hacerte acreedor de multas e infracciones ante el IMSS:

No registrarte en el IMSS como patrón

No inscribir a tus trabajadores al Seguro Social o no hacerlo dentro de las fechas establecidas

No comunicar al instituto que modificaste el salario de tus trabajadores

Entregar avisos, formularios o comprobantes de afiliación falsos

Inexistencia de registros de nómina

Registrar el salario de tus empleados como menor al real





Estas multas pueden ir desde los 20 hasta los 350 salarios mínimos, dependiendo de la norma que haya sido violada por tu empresa. Denuncias por parte tus trabajadores por no afiliarlos al IMSS, Podrías entrar en conflicto con las autoridades en caso de que recibas una denuncia de alguno de tus trabajadores.





Por incidentes, En caso de que alguno de tus trabajadores sufra algún accidente y no esté dado de alta ante el IMSS, no tendrá los servicios médicos del instituto. De ser así, se te obligará a pagar costos elevados por no haber hecho los trámites legales correspondientes y haber privado a tu trabajador de sus derechos laborales. Podrías ir a prisión, por delito de defraudación a los regímenes del seguro social, si otorgas datos falsos, si intentas sacar provecho de un subsidio fiscal, si no realizas los pagos de cuotas a tus trabajadores. Las penas van desde tres meses hasta nueve años de prisión. Una de las opciones para evitar este tipo de problemas es mejorar el manejo de nómina de tu empresa.





Dudas y comentarios

cpedgarcordova@gmail.com





Maestro en Impuestos y Derecho Fiscal. Contador Público