La mejor prepa de México

Sin duda que la educación de nuestro país se ha enfrentado a diversas problemáticas y actualmente, a raíz de la pandemia, éstas se han profundizado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 5.2 millones de personas interrumpieron sus estudios por afectación de la pandemia. No se inscribieron por falta de recursos en el ciclo escolar 2020-2021, tres millones de personas de 3 a 29 años. 48 mil padres de familia reportaron quedarse sin empleo durante esta contingencia. Según datos de la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) a nivel de media superior, más de 5 millones de estudiantes de bachillerato general y técnico no regresaron a la escuela: 10.2 mil abandonaron sus estudios y 128 mil reprobaron el periodo. Como una ayuda para salir de este bache que estamos viviendo, el grupo Aliat Universidades ha tenido la iniciativa de invitar a todas las prepas públicas y privadas a participar por medio de una convocatoria nacional, con 27 campos en 13 estados de la República Mexicana. El grupo Universitario Aliat busca reconocer públicamente la labor y el compromiso de las instituciones del nivel media superior. El objetivo de este reconocimiento es descubrir las mejores prácticas en los bachilleratos públicos y privados de todo el país destacando cuáles son las mejores escuelas de prepas de los diferentes subsistemas. Con este premio también se busca apoyar la movilidad social, la inclusión y el acceso a la educación de calidad a la población que más lo necesita en nuestro país. Se busca ubicar a la preparatoria o bachillerato que destaque por su trayectoria, sus docentes y el aprovechamiento académico de sus estudiantes. Desde este espacio editorial felicito al grupo Aliat y su rector académico, el Dr. Rafael Campos, por tan noble iniciativa estoy convencido que si queremos contribuir al abatimiento de la desigualdad en México debemos voltear la mirada a la formación de los jóvenes en el nivel medio superior. Muchos maestros de universidades expresan su preocupación por el bajo nivel de aprovechamiento y en algunos casos la necesidad de fortalecer diversas áreas de oportunidad de los estudiantes. El acceso a la educación media superior ha mejorado y aumentado en los últimos años, no obstante el principal problema sigue siendo el abandono.

Completan este nivel sólo un tercio de los que residen en áreas rurales en contraste con un 57% de los que residen en áreas urbanas, o las que alcanzan sólo 23 de cada 100 de quienes se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria, a diferencia del 62% de quienes residen en hogares no pobres. Por eso bienvenidas todas las iniciativas que nos ayuden a mejorar la educación que se da en la prepa.