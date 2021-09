Los grandes retos de la 65ª legislatura

Por: Mario Mata Carrasco

El día de hoy, 1 de septiembre, estamos tomando protesta los 500 legisladores (250 hombres y 250 mujeres exactamente) de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión. En el Poder Legislativo tenemos ante nosotros un negro panorama, el gobierno de la mal llamada y fallida 4ta transformación ha resultado un completo fracaso, podrá haber muchos discursos, consignas, mañaneras cada vez más aburridas, pero lo importante son los hechos.

En materia económica, del 6% de crecimiento prometido del PIB, tenemos un menos 0.81% el 2019 y -8.31% el 2020 y en este momento estamos -3.06% abajo del 2018, esta crisis no se veía desde la década de los 30, la gasolina ha aumentado casi un 30%, y eso que iba a bajar, el incremento al salario mínimo ha sido un fiasco, pues la inflación lo ha superado ampliamente y quienes no ganan el mínimo han visto disminuir su ingreso notablemente, ya no hablemos de la energía eléctrica , el gas y los alimentos. El PIB per cápita bajó un 12% en el 2020, el desempleo ha aumentado un 20%, hay 12 millones más de pobres, han quebrado más de un millón de empresas, la deuda externa ha aumentado 24 mil millones de dólares en tres años y la Inversión Extranjera Directa ha bajado un 21%, 7 mil millones de pesos. Pero dicen que “vamos bien, requete bien”. Los números no mienten, usted los puede ver en http://www.mexicomaxico.org/Voto/introsuper.htm , en el Termómetro de la Economía Mexicana, con sus fuentes, no son “otros datos”, son los oficiales, los de ellos mismos. El sector agropecuario (abandonado) lo trataremos en otra colaboración.

En salud, en lugar de estar como Dinamarca, cada vez estamos peor, al desaparecer el Seguro Popular la cobertura de servicio médico bajó del 68% al 53%, el Insabi simplemente no existe, casi la mitad de los mexicanos no cuenta con servicio médico, en el sistema de salud pública no hay medicamentos, ni tratamientos, desaparecieron el Fondo de Enfermedades Catastróficas, los niños con cáncer y mucha gente con enfermedades graves simplemente están condenados a una muerte sin atención médica. El manejo de la pandemia por el coronavirus, sobre todo la falta de acciones a tiempo y el utilizar la vacunación con fines electorales, nos tiene con 253 mil personas fallecidas oficialmente, pero el Inegi reconoce 500 mil muertes por lo menos.

Y el tercer reto es la violencia, recuerda usted lo que decía: “Desde el primer día van a bajar las muertes y los hechos violentos”, pues ha sido todo lo contrario. Datos del Inegi, homicidios 2019-2020, 72,066 a este ritmo se va a terminar el sexenio con 216 mil, en comparación con Peña 157 mil, Calderón 121 mil , ya no se diga la tasa de homicidios por 100 mil habitantes, este año, 29, la más alta desde 1961, sí, tampoco es cierto que la violencia inició con Calderón, en el pasado era peor, de hecho, el año con tasa de homicidios más baja en toda la historia de México desde que se lleva registro es el 2007, el primero de FCH, con 8.24, una tercera parte de la de ahora.

O nos apuramos todos, o no va a haber nada que defender en tres años.