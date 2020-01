Mensaje especialmente para ti

Me parece que el Papa Francisco, en sus catequesis, está hablando para todos los católicos del mundo, para todos los de buena voluntad. Por eso yo copio las palabras del Papa tal como las expresa en sus homilías, en sus audiencias, en sus palabras para el mundo por medio de la televisión. Una redacción general, parece que son para todos, pero no para ti. Para que sientas que las palabras del Papa son también para ti, voy a darles una redacción en una segunda persona gramatical, porque el mensaje es para ti.

Palabras del Papa Francisco:

“Los vulnerables merecen de ti una mirada de amor. – Ama la Iglesia así no sea perfecta. – San José reúne toda la sabiduría cristiana. – Sonreír es acercarnos con el corazón y con el alma. – Sé más humilde, más santa, más caritativa, más resignada, más alegre, más llena de Dios. – Tu primera y más importante tarea de la Iglesia es la evangelización. - ¿Sabes comunicarte, o eres como esos chicos que en la mesa están chateando en su celular? – Cuidado con la soledad mal vivida, que lleva a la melancolía. – No puedes salvarte solo (a). – No puedes permanecer indiferente ante la dignidad humana pisoteada y explotada. – Para ti cristiana (o) el cielo no es un lugar lejano. – Hay tinieblas en los corazones, pero más grandes es la luz de Cristo. – Hay en el mundo muchos cristianos que son perseguidos y dan su vida por su fe. – Los santos están cerca de ti y no te sostienen en el camino de la vida. – Dios cambió la historia desde el vientre de una mujer, María. – Jesús no vino al mundo para juzgar y condenar, sino para salvarte y ofrecerte una nueva vida. – Reza por la paz y por la justicia en el mundo. – Jesús es la bendición para cuantos están oprimidos por el yugo de la esclavitud moral y material. – La violencia contra la mujer es una profanación a Dios. – Hay que hacer con Jesús el balance del año que termina. – Reza por la paz del mundo. – La santidad consiste en pertenecer a Dios, en tener comunicación con Él. – Puedes ser testigo de Cristo donde estés, con una nueva vida. – Cuando adoras a Cristo, permites que Jesús te sane y te cambie. – Jesús no pide al Padre que aparte a los discípulos del mundo, sino que los proteja del espíritu del mundo. – Lleva en tu corazón la fecha de tu bautismo, y da gracias a Dios por haber sido bautizado. – La verdadera paz se siembra en el corazón. – Hace 30 años de la caída del muro de Berlín. – Hace 70 años de la proclamación de la Asunción de la Virgen María al cielo. – Le educación católica ha de ser una propuesta de esperanza. – Si alguien dice yo amo a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. – Cuando adoras a Dios, le das la posibilidad de transformarte con su amor. – Mal haces siendo un cristiano incoherente, que no das testimonio de tu fe. – Tu camino en el mundo, si lo vives con fe, se convierte en salvación. – Ora: Señor, si quieres puedes curarme, si quieres puedes perdonarme, si quiere puedes ayudarme. – Ora: Señor soy un pecador, ten piedad de mí, ten comprensión de mí. – Cuidado con perder la conciencia del pecado, porque entonces no hará falta la confesión. – Quien brinda hospitalidad no se hace más pobre, sino más rico. – El Espíritu revive en cada uno de nosotros el llamado a ser evangelizadores”.

Espero no haber traicionado las palabras del Papa. A fin de cuentas son especialmente para ti. Quiere ayudarte a ser mejor, a vivir para los demás, a manifestar siempre el amor al prójimo. Su tarea es dar a conocer el mandamiento de amor: el único precepto que nos dejó Jesús. Gracias por haberme leído. Dios contigo. Sé feliz en tu vida.