Murió el secretario de la Salud

Me parece que tras la muerte, suele venir el no recordar al que ya se fue. Somos olvidadizos. Por eso se dice que la muerte es el olvido.

El Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera se nos adelantó por el coronavirus. Levantó unas olas de gratitud al gran servidor del Estado. La mañana del lunes 27 de julio de 2020, El Heraldo me llegó puntualmente a las cuatro de la mañana. Venía muy grueso. Pensé que seguramente el huracán Hanna se había portado de manera devastadora. Las noticias del domingo nos habían traído escenas de las inundaciones. Pero al hojear el periódico de Chihuahua me encontré con la defunción del secretario de la Salud. Lo grueso de El Heraldo se debía a las muchas esquelas que daban la infausta noticia. Pude anotar algunas de las esquelas:

“Secretaría del Gobierno del Estado, Partido de Acción Nacional, Colegio de Pediatría de la Ciudad de Chihuahua. Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Vista Láser, Sociedad Médica Universitaria del Hospital General, Familias del IMSS, Gobierno Municipal de Chihuahua, Urología Profesional, Administración Municipal de Meoqui, Hospital Dublán de Nuevo Casas Grandes, Canacintra, Gobierno Municipal de Jiménez, Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Grupo Norteñita, Anestesiólogos Unidos del Parque, Gobierno Municipal de Saucillo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Legislatura del H. Congreso del Estado, Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Asociación de Jubilados de la UACh, Catedráticos de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, Cruz Roja Mexicana, Administración Municipal de Julimes, Gobierno Municipal de La Cruz, Colegio de Médicos Zootecnistas de Chihuahua, Grupo Parlamentario de la LXVI legislatura, Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Equipo Aguiluchos de Preparatoria 1963-65, Universidad Regional del Norte, Centrum-Promotora Internacional, Sindicato de los Trabajadores del Estado… Me llamó la esquela de los exgobernadores de Chihuahua, sin ver su posición política, lo firmaban: Fernando Baeza Meléndez, Francisco Barrio Terrazas, Patricio Martínez García, José Reyes Baeza”.

Eran muchas las esquelas; imposible anotarlas todas. Las esquelas retratan a un hombre universal, que servía a todos, de cualquier posición y de cualquier religión, y de cualquier creencia política. Un hombre que no sucumbirá al olvido, porque era universal. No era un hombre particular. Un hombre universal, se gana un reconocimiento universal, total, completo. Descanse en paz.