Papa Francisco dijo para usted

Me parece que es un acierto imprimir en un libro las frases del Papa Francisco. La noticia la dio el Vaticano.

Es una habilidad del Papa redactar en sentencias cortas las verdades de la fe y de la vida común. Son expresiones que se deben de leer y releer para sacarles jugo. Estas son las últimas frases que el Papa mandó al mundo. Van dirigidas a “su persona”.

“Las personas valen más que las cosas. - La vida consagrada es fruto de un llamado de Dios. – Recordemos a las muchas personas que han perdido la vida por el coronavirus. – Cristo le pregunta a usted. ¿Quién dicen que soy yo? – Recemos por los perseguidos por su fe religiosa. – Que las obras de solidaridad no desvíen el contacto con Jesús. – Ante la pandemia no se puede ser individualista, calculador, dominador. – Creerse justo, es la raíz de todo error espiritual. – No olvidemos a las víctimas del coronavirus. – Lo único que permanece es el amor. – No reduzcan la cruz a un objeto de superstición. – Para ser un discípulo de Cristo renuncien a sí mismo y tomen su cruz. – El chismorreo es una peste peor que el Covid. – Sean como Teresa de Calcuta: incansables en la caridad. – La solidaridad es el mejor camino para salir de la pandemia. – Con Dios a bordo, no se naufraga. – Es sabiduría cristiana: Amar a los que no nos conocen, a los enemigos. – María cuida al mundo herido. – Estamos llamados a perdonar siempre. – La Virgen no olvida nuestras súplicas. – Para el regreso a clases: Padres, no transmitan ansiedad sobre la pandemia. – El crucifijo es el gran libro del amor de Dios. – Europa: Tengan una respuesta más humana a los migrantes. – Quien vive para explotar la naturaleza, termina explotando a las personas y tratándolos como esclavos. – Que las nuevas generaciones se formen en el cuidado de la dignidad humana y de la casa común. – Es mejor una Iglesia accidentada en salida, a una Iglesia enferma encerrada. – Que la pandemia ayude a no desperdiciar el tiempo que se nos ha reglado. – Para salir de la pandemia es necesario cuidarse y cuidarnos mutuamente. – Para cuidarnos de la pandemia, la regla de oro es cuidar nuestra humanidad a favor de la salud y la esperanza. – Aprendamos a soñar en grande, buscando ideales de justicia y de amor social. – Decir: “Gracias a Dios” es una hermosa oración”. – Armas nucleares son una grave amenaza para el género humano. – En algunas sociedades si las personas expresan su fe van a la cárcel. – El Padre Pío es dispensador de la divina misericordia. – El deseo de paz está profundamente inscrito en el corazón del hombre. – S. Vicente de Paúl nos lleva a un servicio alegre de los necesitados. – Oremos por los migrantes y refugiados que como Jesús son obligados a huir. – Es un peligro la religiosidad de fachada”.