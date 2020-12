Un año diferente, un año difícil, un año de muchos cambios en la forma de vivir y en la forma de convivir. Sin embargo, la vida sigue y debemos adaptarnos a las nuevas estructuras de relación, a los nuevos esquemas de convivencia. Debemos aprender del pasado y ver hacia adelante, recordando que somos constructores de nuestro destino. Este año fue de aprendizajes forzados por las circunstancias y basado en esas lecciones que nos dio la vida, ahora es momento de reflexionar y ver qué es lo que debemos cambiar en nuestra forma de comportarnos y de vivir el día a día. Momento de revisar qué debemos hacer para lograr nuestros objetivos y momentos de revisar qué nos gustaría tener en esta vida. Todo esto dentro de un gran propósito de vida: ¿Para qué estamos aquí?, ¿qué buscamos?, ¿qué legado queremos dejar a los que nos rodean? Ahora sí, después de reflexionar sobre estas grandes preguntas que debemos hacernos cada uno de nosotros, vienen la forma en que podemos avanzar en el logro de este gran propósito de vida. Por eso es necesario trabajar en los llamados propósitos de Año Nuevo. Un nuevo ciclo nos da la oportunidad de replantear y diseñar nuestra vida en función de los que queremos lograr, colocando en el centro a los seres queridos y a la comunidad en la que estamos inmersos. Y, para que no existan pretextos de ¿Por qué no cumplimos lo que nos proponemos? debemos tener muy claro lo que queremos lograr, después, escribir los propósitos y tenerlos a la vista todos los días, hacerlos parte de nuestro día a día. Así como también tener periódicamente reuniones con uno mismo para ver el avance de estos propósitos y registrarlos. Estos avances serán los motivadores. Si logramos esto, la vida fluye y le vamos encontrando sentido a nuestra existencia, lo vamos disfrutando y vemos que los que nos rodean son parte de nuestros avances. Recordemos que deben ser propósitos alcanzables, relevantes o retadores, que se puedan medir y con acciones concretas a realizar. Aquí van algunos consejos para estos propósitos: 1) Que sean realistas, con acciones definidas, 2) Sé flexible contigo mismo, los propósitos pueden cambiar en tiempo y acciones, pero no en rumbo o propósito general, 3) Escribe un plan a detalle y lo que quieres obtener al final, 4) Proponte pocos propósitos , pero de mucha calidad, sobre todo aquellos que son relacionados con tu crecimiento y tu legado a los demás, 5) Que cada propósito se convierta en un hábito y pase a ser parte de tu vida diaria, 6) Agenda y dedica tiempo a cada propósito, si es un propósito que requiere mucho tiempo, divídelo en partes para ir avanzando, 7) Comparte tus propósitos con personas afines, esto logrará que los que te rodean conozcan y te apoyen a lograrlos, 8) Crea un momento para compartir tus propósitos con los que te rodean y hazlos parte de disfrutar el camino. Avanzar y alcanzar metas debe ser motivante y divertido. No olvides incluir en tus propósitos; mejorar tu alimentación, hacer ejercicio, incrementar tu bienestar emocional, aprender o reforzar habilidades, controlar tus finanzas, alimentar tus relaciones o crear nuevas relaciones. Recuerda escribir los propósitos y leerlos cada día, con la finalidad de realizar acciones que aporten a los propósitos, de modo que al término de cada día puedas sentirte motivado(a) de los avances. Pero más importante: Disfruta cada acción encaminada a los propósitos y esto te llevará a disfrutar tu vida. Este próximo año será el mejor de los años. ¡Feliz Año Nuevo!