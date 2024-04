¿Quién gana en los debates?

El debate no debería ser cosa ajena para cualquiera que busque el conocimiento. En la confrontación de ideas siempre hay una ganancia para todos en el campo del aprendizaje. Debatir es, básicamente, un ejercicio intelectual para saber más.

La controversia que justifica y da sentido a todo debate es, sobre todo, una discusión honesta sobre algún tema en específico. Una discusión racional, argumentada, siempre enriquece a los interesados en ella.

Cuando se afirma que la discusión en el debate debe ser intelectualmente honesta, se quiere poner el énfasis en el interés supremo de la confrontación de las ideas, es decir, el conocimiento. Esto significa que hay un compromiso con el conocimiento.

Cuando hay un compromiso con el conocimiento, el debate resulta ser una oportunidad valiosa para obtener elementos para un juicio de conocimiento que en la práctica se aplica en la toma de decisiones. Las mejores decisiones se toman a la luz del conocimiento.

En el debate, las ideas se exponen para que sean cuestionadas. Exponer ideas para que sean aceptadas debe realizarse en espacios para el adoctrinamiento. Participar en un debate con la finalidad de imponer mis propias ideas es, de hecho, una renuncia al debate.

En un debate se discute, se cuestiona, se pone en entredicho lo que otros afirman y uno está dispuesto a entregar sus ideas a la crítica de los demás participantes. El objetivo de la discusión de nuestras ideas no debe ser la victoria o la derrota de alguien, sino el conocimiento a través de las mejores ideas.

Un debate tiene ganadores siempre, pero nunca tiene perdedores. Los ganadores de un debate son tanto los participantes en la controversia como los espectadores que la siguen con interés. Lo que se gana en un debate es conocimiento, y el conocimiento es para todos.

Debatir es exponer ideas para que sean discutidas, no aplaudidas. La acción de debatir exige de los debatientes la honestidad intelectual para reconocer errores propios y aciertos ajenos. Por lo tanto, la modestia debe verse como otra cualidad de quien debate.

Los debates no deberían ser vistos como una lucha donde al final se levanta la mano de uno de los participantes para indicar su supuesta victoria. En un debate no hay derrotados; prácticamente todos ganamos. Las victorias son resultados de otros eventos, no de los debates.

Debatir consiste en una exposición intelectual en donde lo que está en discusión son las ideas y sólo las ideas. Se trata de un ejercicio racional; se siguen las reglas de la lógica, se confrontan ideas con el recurso de la razón.

Las agresiones y descalificaciones personales no son parte del debate. Tampoco son parte del debate los gritos de apoyo y los aplausos de simpatía hacia alguien. En un debate no hay lugar para manifestaciones irracionales como las burlas y los gritos.

Las ideas son recursos intelectuales, y si hemos de sacar provecho de los debates no es otro que el de obtener de ellos mejores recursos intelectuales.