Se fortalece la relación binacional de los sectores de Chihuahua con la Unión Europea

Por: Chava Carrejo Orozco

Esta semana, fuimos testigos de un evento de gran nivel, me refiero al Foro México-Unión Europea sobre Economía Circular, del cual se desprendió el fortalecimiento de los diversos sectores de Chihuahua en su relación con la Unión Europea.

Fueron tres días de intensos trabajos, bajo una temática enfocada a la aplicación de nuevos modelos de economía circular en las empresas de Chihuahua y la región, donde destacó la coordinación y trabajo en equipo.

El foro resultó ser una gran oportunidad para posicionar a Chihuahua a nivel internacional mediante el impulso a iniciativas que no sólo fortalecen al sector empresarial de Chihuahua, sino que generan beneficios sociales y medioambientales, con un enfoque de mayor competitividad para actividades industriales, no sólo dentro del estado, también fuera de éste, y, por qué no, del país.

Tuve la distinción de formar parte del presídium que inauguró las actividades, al lado del Excelentísimo Embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot; el presidente municipal de la ciudad, Marco Bonilla, así como dos secretarios del Gobierno del Estado, Manque Granados, de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, así como Gabriel Valdez, encargado en el estado de Desarrollo Urbano y Ecología.

Fue un placer coincidir con ellos, porque el ambiente invitaba a sentir la gran colaboración y coordinación estrecha liderada por la Coparmex Chihuahua, a través del equipo coordinador del proyecto piloto de Simbiosis Industrial, Chihuahua Green City.

Y me detengo en este apartado un poco para reconocerle en su justa dimensión a todos quienes hacen realidad este gran proyecto, que empieza a hacer permear un cambio de mentalidad sobre lo que se tiene que hacer desde la iniciativa privada con miras a la sostenibilidad y el cuidado medioambiental.

Fue de gran relevancia que el foro haya sido aprovechado para darle a conocer a la sociedad chihuahuense y al resto del país las siete grandes oportunidades que tienen las compañías de nuestra localidad, para comenzar a materializar una simbiosis que les genere ahorros y beneficios económicos, y bajo una metodología “verde” de avanzada, puedan propiciar mejoras a nuestro entorno que tan desgastado está por el cambio climático.

Con el foro nos quedó más que claro que no hay mañana, que es hoy el momento para comenzar a transitar hacia relaciones comerciales sostenibles para el aprovechamiento de los residuos, y como bien lo dijo en alguna ocasión el presidente de la mesa de Energía y Medio Ambiente, Víctor Gómez Céspedes, por cierto, coordinador general de Chihuahua Green City, “no tenemos un plan B” y tenemos que pasar del discurso a la acción si realmente vamos en un enfoque de mayor competitividad para Chihuahua.

En resumidas cuentas, este foro nos dejó un excelente sabor de boca, que nos impulsa a trabajar diario para hacer de Chihuahua la “capital verde” de México, y así poner la muestra, ayudar a otros municipios y estados a que realicen su transición hacia estos métodos ya muy probados en Europa.

Finalmente me gustaría resaltar que fue muy alentador ver cómo el workshop dinámico de simbiosis industrial fue crucial para lograr la apertura de por lo menos 30 empresas que estuvieron presentes, mismas que mostraron sus materiales residuales y generaron sinergias que podrían derivar en ejemplos claros de simbiosis industrial. ¡Hasta pronto!