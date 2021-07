Todos los ancianos deben recibir tu visita

Me parece que el Papa Francisco quiere que todos mayores reciban visitas. No quiere que estén solos. Estableció este 25 de julio de 2021, el día de la “Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores”.

Será un acontecimiento anual, que se celebrará el cuarto domingo de los meses de julio. El Papa quiere que todos los ancianos ganen la indulgencia plenaria. Pide que todos los habitantes del mundo, les hagan a los ancianos una visita, real o virtual, y los atiendan, y les hablen de Dios. Que visiten en especial a los solos; a los necesitados, a los que tengan dificultades; a los enfermos, a los abandonados, a los discapacitados, a los hospitalizados, a los sin parientes. Desea el Papa que todos los fieles disfruten de la indulgencia plenaria. El Papa Francisco manda a los abuelos y a los mayores un Mensaje. Voy a traducir las palabras del Papa para resumir las ideas del Pontífice. Esto es lo que dice el Mensaje a los ancianos:

“Jesús se preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo. La pandemia trató mal a los mayores; muchos enviudaron, muchos han sufrido una soledad larga. Que cada anciano reciban como San Joaquín un ángel con una promesa. En este tiempo recibiste pocos abrazos y pocas visitas. El Señor siempre ha estado contigo; es eterno y nunca se jubila.

¿Cuál es tu vocación hoy, a tu edad? Tu vocación es trasmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. Tengas la edad que tengas; no hay edad para anunciar el Evangelio. Tienes que aprender algo nuevo. No digas: - Me falta energía, tengo muchas preocupaciones, tengo mucha soledad.

Abre tu corazón para que recibas al Espíritu Santo. Nunca olviden los ancianos que murieron por falta de respiradores. Nadie se salva solo. Estamos en deuda unos con otros. Todos somos hermanos.

Tienes que construir el mundo. Para eso tienes tres pilares: los sueños, la memoria y la oración. Los mayores tienen sueños: quieren justicia, quieren la paz y quieren solidaridad. Junto los jóvenes los mayores, podremos construir el mundo del futuro. Es necesario que tú también des testimonio de que es posible salir renovado de una experiencia difícil. Los sueños están entrelazados con la memoria. Ustedes han sido migrantes. La memoria es vivir. La memoria podrá ayudar a un mundo más humano, más acogedor. Sin la memoria no se pueden construir. Los cimientos de la vida son la memoria.

La oración de los ancianos puede proteger al mundo. La oración es el recurso más valioso, es un pulmón de la Iglesia. Carlos Foucauld vivió en soledad del desierto, y fue un evangelizador. Estás llamada, llamado, a interceder por los pobres del mundo entero. Puedes ser hermana, hermano universal.

Pido al Señor que cada uno de los ancianos enseñe su corazón para interceder por todos. Que cada uno de nosotros aprendan a respetar a todos, y en especial a los jóvenes. Yo estoy contigo todos los días. Adelante y ánimo. Que el Señor los bendiga. Papa Francisco.”