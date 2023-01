¿Un Moscato, un Prosecco o un Lambrusco?

Por Silvia González

Amables aficionados a la única obra de arte que se puede beber, pareciera que le estoy haciendo un juego de palabras con este título, o a lo peor un poema (ya leyó mi libro de poemas, tengo uno donde cuento cómo tiré todos mis budas a la basura, si lo lee, sabrá el porqué) y es que la asociación de palabras es mi fuerte, así que cuando me dijeron el nombre de la uva con la que se hace el Moscato, se me grabó para siempre, usted también se ha de imaginar el porqué, puesto que la palabra mosca resulta muy fácil de asociarse, además de que sí tiene que ver con ese insecto, ya que esta parra suele estar rodeada de ellos.

Hoy le platicaré un poco de los vinos italianos más populares en el mundo que son los Moscato, los Prosecco y los Lambrusco.

El Moscato es un vino con ligera acidez, pero dulce y muy afrutado; lo que lo diferencia en gran medida de la mayoría de los vinos es su grado alcohólico que va de 5 a 7, eso mismo lo hace muy disfrutable para quienes comienzan a beber.

Los Prosecco son a Italia lo que los Champagne a Francia, o sea una DO, Denominación de Origen. La receta para su elaboración es casi la misma, pero los Prosecco tienen su segunda fermentación en tanques de aluminio, y el Champagne en la propia botella. Recuerde que lo que diferencia a un vino de un Champagne es esa segunda fermentación. La uva para el Prosecco es prosecco, y para el Champagne, uva chardonnay.

Finalmente le platico del Lambrusco, el único vino que por muchos años me atreví a disfrutar, pues fui criada a la antigüita y no era muy bien visto que chicas buenas tomaran cosas malas, y yo malamente era chica buena; ¡ah!, si ese tiempo pudiera volver me atrevería a bailar des… perdón me desvié, iba en que los Lambrusco son ligeramente efervescentes y para tomarse jóvenes, es decir en un año o dos después de su elaboración… ¡pero si me atrevería a bailar después de tres copas y sola!

Así que decida usted con qué acompañará su tarde este sábado, le recomiendo un Prosecco con música de los ochentas y un mousse de chocolate con frambuesas, berries y fresas, digo, porque la vida es para disfrutarse.

Búsqueme en el Face de Vinícola Diez González, y le platicaré de los vinos que elaboro y le invitaré a probarlos. Salud.

MIEMBRO AECHI.