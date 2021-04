A reflexionar | La reacción y el oportunismo

“El lenguaje sirve para ahorrar el pensamiento, se habla cuando no se quiere pensar” - Miguel de Unamuno

Políticos hay que hablan mucho, de sus virtudes, de sus desempeños, de sus responsabilidades y de su carácter bondadoso. Por cierto recuerdo el proverbio chino que expresa: “Si mencionas tus virtudes, nadie las va a creer, si mencionas tus defectos, todos los van a creer”. Políticos hay que mienten, prometen, empeñan su palabra y lo hacen –ahora la pandemia no lo permitirá-, ante multitudes de acarreados, sin importar los costos que sangran al erario. Medios de comunicación, redes sociales: alguien dijo, “benditas redes sociales”, sustituirán a las concentraciones faraónicas que se utilizaron antaño.

El P(de)AN no cumplió con las responsabilidades que la ley les impuso. No se construyeron escuelas, no se construyeron hospitales ni carreteras, ni se apoyó a los campesinos y sí se atacó virulentamente a quienes protestaron por los despojos del vital líquido, en nuestras presas, a los maestros, por sus señalamientos de los despojos a Pensiones Civiles del Estado, vía deudores y la Secretaría de Hacienda. ¿Consideran los líderes de la reacción panista que con palabras y costosos espectaculares ganarán las elecciones? El ciudadano elector votará con responsabilidad y respeto a sí mismo, y no lo hará, desde luego por quienes sólo se la pasaron quejándose de la falta de recursos y pidiéndole a la SHCP adelantos y recursos extra para cubrir los sueldazos de los funcionarios del régimen albiazul.

Ante el desdibujado escenario de los partidos políticos se inició un execrable oportunismo tanto de aspirantes, como de partidos. Durante mucho tiempo los partidos de la oposición criticaron al PRI, porque sus líderes eran ladrones, corruptos y transas, sin embargo, en el presente, esos partidos, acogen con alegría y entusiasmo ex líderes priistas como candidatos: ¡Qué ironía! Los morenos ante la falta de cuadros son los que más han llevado a sus candidaturas. El presidente mañanero se desgarra las vestiduras atacando y descalificando a “los de antes”, sin percatarse que sus partidarios son pederastas y violadores de mujeres. El diputado poblano y el ex candidato a la gubernatura de Guerrero, por ejemplo.

Dan lástima los políticos carentes de una sólida ideología y filosofía política, y por el contrario se cubren con el paraguas del oportunismo bonapartista. Los ciudadanos electores se preguntan ¿si fulano era del PRD, y ahora de P(de)AN? ¿O perengano era del PRI y hoy es moreno, y ahora exige a la estructura territorial de su expartido que lo apoye? Amable lector, usted tiene en sus manos la herramienta para cerrarles el paso a los reaccionarios y a los morenos oportunistas.