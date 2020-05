Ambición lujuriosa y dejadez

La arquitectura es poesía de cemento y concreto, es la máxima representación de lo que es capaz de hacer el ser humano, visto desde el cielo. Viendo las fotografías aéreas de las urbes mejor trazadas del mundo, y por lo tanto las más bonitas, me sorprendí de lo que puede suceder cuando se planea una ciudad, como es por ejemplo Brasilia, Barcelona, Sun City en USA; pero la planeación urbana no es nueva en el mundo (aquí en Chihuahua, sí es) también hay antiguas como Palmanova, una pequeña ciudad en Italia que vista desde el cielo su forma es una estrella perfecta.

En Chihuahua me sorprende la cantidad de organismos y sueldos que se pagan para que sea una ciudad armónica y bien planeada y mire usted, amable lector, lectora, que en pleno Centro Histórico se aventaron la puntada de hacer una construcción tan fea que quise llorar, y déjeme decirle que está contra esquina del museo Casa Chihuahua, donde está el calabozo de Miguel Hidalgo, donde usted y yo llevamos a nuestros amigos y familiares a turistear, digo, y ni que no la vean nuestras flamantes autoridades y le susurren a Maru Campos que el buen juez por su cuadra empieza. Así que lo que antes era un estacionamiento feo, y estaba feo porque, sépase usted, que paga los sueldos de estos funcionarios, no existe una ley sobre estacionamientos que les exija instalaciones apropiadas y estéticas, y Desarrollo Municipal con toda su desbordante nómina, no es capaz siquiera de insinuar una legislación para estacionamientos a nuestros diputados tan ocupados en el aborto y los matrimonios del mismo sexo… la cosa es que esta esquina se está convirtiendo en un estanquillo en plena Josué Neri Santos y Juárez, ¿Y los encargados del Centro Histórico? ¿Y quién dio el permiso para tan fea construcción?

Pareciera que en esa parte del Centro Histórico se ha ensañado la ambición lujuriosa y la desbordante ignorancia de algunos sendos hombres de negocios que tienen a medio construir no sé qué esperpento de edificio, peleado desde la anterior administración, y que no les da la gana arreglar para que su propia ciudad luzca; sería tan fácil instalar un jardín desértico para embellecer nuestro Centro sin gastar agua. En la maldición de esa cuadra también está El Mirador, otro esperpento (discúlpeme por repetir la palabra, pero no encontré sinónimo para tal construcción) que nunca sirvió, perdón sí sirvió para sacar dinero, y para rematar, ahí mismos están las fuentes danzarinas que la falta de mantenimiento y pintura hace que la mayoría de las veces desluzcan más de lo que lucen dando lugar a una palabra que no me gusta: dejadez.





Ojalá y que Maru Campos con la audacia que la determina mire los parques, jardines, y camellones que se están secando a pesar de que el año pasado se dieron 45 millones de pesos, según nota periodística, para su mejora y como lo mencioné antes que en pleno Centro se violan las reglas de construcción.

Si quiere llegar a gobernadora, una ciudad bonita será su mejor carta de presentación.





www.silviagonzalez.com.mx