Antes que se nos olvide: El dinosaurio sigue ahí

Por: Carlos A. Esparza Deister

Ilusamente muchos creyeron que la pandemia se había apaciguado y se relajaron. Comenzando por varios gobiernos estatales, entonces, el país se pintó casi todo de verde, grave error, pues gran cantidad de personas imaginaron que la batalla contra el Covid estaba prácticamente ganada y trataron de volver a su vida normal, pero ignorando las medidas higiénicas primordiales.

Pues bien, como diría, el cuento más corto de la historia, escrito por Augusto Monterroso, “Y cuando despertó, el dinosaurio, todavía estaba ahí”. Así es, el monstruo que tanto daño ha causado continúa acechando, matando a millones alrededor del mundo. En nuestro país ya son casi 300 mil fallecidos, aunque se dice que el número de muertes es mucho mayor.

Con esta nueva oleada de contagios, debido principalmente a la variante Ómicron, no queda otra alternativa que volver a lo de antes: evitar salir. Y si lo hace, poner en práctica las medidas preventivas ya conocidas por la gran mayoría: lavarse las manos frecuentemente, usar gel antibacterial constantemente, guardar la sana distancia y usar cubrebocas.

Actualmente, México es quinto lugar a nivel mundial, en cuanto a defunciones totales por millón de habitantes, a pesar de esto, absurdamente, no se exige prueba negativa a los turistas que ingresan al país.

Varias personas están convencidas que si son atacados por el virus se puede eliminar fácilmente con remedios caseros o medicina alternativa, tal vez en algunos casos suceda, pero en la mayoría no. Así mismo, no se automedique, si resultó positivo lo ideal es ir con el doctor, porque ha pasado que una persona recomienda a otra lo que le recetaron, sin embargo, al otro le puede caer mal, desencadenando un problema de salud mayor. Incluso, hay quienes tienen síntomas y asumen que están contagiados de Covid, pero no se hacen la prueba para confirmarlo, aun así comienzan a tomar la medicina sugerida, terminando con afecciones causadas por el medicamento recomendado.

Debemos ser conscientes que el virus no se extinguirá pronto y nuestra responsabilidad es evitar que se propague aún más. Si no tiene la necesidad de salir, quédese en casa, ya que puede estar contagiado, pero es asintomático y sin saber, lo propagará a decenas de personas, incluyendo sus seres queridos.

Por supuesto, algún día diremos, “Y cuando desperté, el dinosaurio ya no estaba”.

