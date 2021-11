Antes que se nos olvide: Peligrosa avenida

Por: Carlos A. Esparza Deister

La avenida Heroico Colegio Militar es una de las vialidades más importantes de Chihuahua, tiene un alto flujo vehicular. Es obligación de las autoridades mantenerla en óptimas condiciones, sin embargo, está algo olvidada, faltan señalamientos viales, urgen topes o reductores de velocidad; asfalto en buen estado. La iluminación es deficiente en algunos tramos, convirtiéndolo en un camino riesgoso, el cual ya ha cobrado varias víctimas mortales. A lo largo de su camellón hay algunas cruces en recuerdo de quienes perdieron la vida. Urge darle mantenimiento adecuado, claro, eso lo saben los servidores públicos, pero “como que se les olvida”.

De manera frecuente se realizan trabajos en dicha avenida, pero principalmente son de alcantarillado, que por supuesto benefician, sin embargo, en ocasiones cavan zanjas y al finalizar no son cubiertas de manera adecuada, agravando los problemas viales, pues los automovilistas por evitar el bache que dejaron invaden el otro carril o se suben a la banqueta, poniendo en peligro a los peatones. En una ocasión, trabajadores de Junta Municipal de Agua hicieron excavaciones, eliminando unos topes de una zona peatonal, luego de terminar, no los colocaron, ignoro si ellos tienen la obligación de ponerlos nuevamente o mínimo avisar a Dirección de Vialidad que los quitaron, en este caso, no sucedió ni una ni otra, evidenciando falta de coordinación o comunicación entre ambas dependencias, la cuestión es que nadie se preocupó por ponerlos y días después, un niño fue atropellado en dicho sitio. Como suele pasar, luego del accidente, los pusieron otra vez, pero únicamente de norte a sur, muy pintadito, pero se borró rápido. Hasta la fecha en H. Colegio Militar y Toribio Ortega, en la Col. 2 de Junio, no hay rayas amarillas en dicho cruce peatonal, incluso una parte del bordo se hundió, debido al exceso de tráfico pesado y quizá porque el asfalto colocado no fue de buena calidad. Así mismo, no hay un señalamiento que indique la aproximación del tope, incrementando el riesgo, pues la mayoría de los automovilistas no lo ven hasta tenerlo cerca, frenando bruscamente, aumentando así, la probabilidad de que algún carro o camión derrape.

Hace cuatro años, un joven que conducía una motocicleta falleció exactamente en la misma zona. Se dice que perdió el control por la alta velocidad con que manejaba, saliendo proyectado, pero en su momento se mencionó que pudo haber influido en el lamentable accidente un trabajo realizado por la JMAS, pues presuntamente no aplanaron bien el asfalto, dejando una especie de cuneta.

Las nuevas autoridades de nuestra ciudad deberían darse una vuelta por la H. Colegio Militar, para que se den cuenta lo peligrosa que es. Por supuesto, hay muchas calles que merecen atención especial. Urge no una manita de gato, como la que han dado administraciones pasadas, le urge un zarpazo de tigre.Todos los accidentes que han ocurrido son una enorme señal de que algo anda mal, ¿Qué esperan para hacer algo?

@carlosaesparza

esparzadeister@gmail.com