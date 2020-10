Biodescodificación, la cura instantánea

Estimado lector, lectora, estos tiempos son maravillosos, pues con tantos estudios sobre el comportamiento del ser humano se ha descubierto que nosotros mismos producimos nuestras enfermedades, y hasta nuestros accidentes, programando a nuestro cerebro para ello. Por ejemplo, si usted sufre un accidente es producto de la culpa, si se enferma de anorexia tiene una madre tóxica, si tiene depresión se sintió abandonado, o rechazado, en la infancia, y esas crisis de abandono se le presentarán cada vez que cumpla el doble de la edad en la que se sintió solo esa primera vez.

Esta nueva ciencia llamada biodescodificación es un método para curar que desenreda la enfermedad desde una óptica biológica, neuronal y emocional, puesto que las enfermedades no son sólo físicas, sino neuronales y más que nada emocionales. Lo exitoso de esta cura es que nos enfrenta a la razón por la que nuestro inconsciente decidió refugiarse en ese padecimiento. Hay cosas muy claras, por ejemplo, todas las enfermedades que tengan que ver con la nariz son miedo a la autoridad paterna, el cáncer es sentirse abandonado y resentido.

La biodescodificación se basa en una pregunta clave: ¿Qué es lo que la sintomatología de nuestro mal nos está queriendo decir? Y bueno, lector, lectora lo interesante es que el comienzo de la cura siempre será la resolución del conflicto emocional que le originó la enfermedad o accidente.

Pero ¿cómo sucede esta biodescodificación? La terapia es igual que la de un sicólogo, pero aquí será un descodificador el que nos guía hacia el centro de nuestras emociones ocultas que se asocian al síntoma de la enfermedad para lograr descodificarla. Al descodificar su enfermedad usted mismo hará lo necesario para curarse, como por ejemplo ir con el médico correcto, cambiar de hábitos, tomar el té que le recomendaron, etc. Lo que hace un descodificador es enfrentarnos ante nuestro propio sabotaje para curarnos, es decir, queremos curarnos, pero como la enfermedad nos salva de enfrentarnos a alguna situación como abandonar a una persona, dejarla ir, llamar la atención, etc., es posible que el inconsciente no nos esté ayudando.

La enfermedad es un recuerdo constante de que no estamos disfrutando plenamente la vida porque la mente emocional está boicoteando nuestra biología o nuestro cuerpo; no lo deja fluir libremente.

¿Cuándo se formó ese punto neurálgico en el que comenzó nuestra enfermedad? Esa es precisamente la tarea de un biodescodificador.

Estimado lector, lectora, es muy interesante conocer las razones de nuestras enfermedades, busque usted a los descodificadores en YouTube y pase una tarde sorprendente al conocer las posibles razones de sus enfermedades. Se sorprenderá. Le deseo salud y felicidad. Hecho está.

NAMASTE

www.silviagonzalezdelgado.com.mx

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE EDITORIALISTAS DE CHIHUAHUA