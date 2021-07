Bonilla, votamos por ti: no los vuelvas a contratar

Estimadas lectoras y lectores, un grupo de vecinos y yo tenemos más de un año suplicando a la institución de Parques y Jardines que rieguen y le den mantenimiento al parque que está por nuestra casa, hemos recibido unas escuetas respuestas y sólo unas pozas para los pinos que sobrevivieron. Este parque tiene unos álamos de 40 años y necesita una cisterna para regarlos con más frecuencia, y como representante de los vecinos me la he pasado brincando de la Junta de Aguas con el Sr. Antonio Ramírez a Parques y Jardines con el Sr. Valencia, quien junto con Muruato, que es directivo de Mantenimiento Urbano, me han traído como changuita brincando de una institución a otra.

Se han comunicado conmigo varias personas sobre los 20 álamos que se secaron en El Palomar, y ni modo que no se vean, que nuestra presidente municipal no pase por ahí y los mire como esqueletos, muestra de un mal desempeño de sus empleados del municipio.

También, el Sr. Miguel Bejarano Fierro, a quien le mando un saludo, y le agradezco que sea un ciudadano tan consciente, se comunicó conmigo sobre el Parque Lerdo, dice que son 5 árboles secos frente al kínder y que habla y habla y no acuden a regarlos.

Y como ya le he contado, a usted, amable lector, lectora, son más de 5 mil rosa laureles muertos en el periférico De la Juventud, (me han hecho guasa enviándome mensajes de “justicia para los rosa laureles” y me he reído mucho).

Que quede claro que estos funcionarios hacen un mal trabajo, porque se los permitimos. La sociedad necesita involucrarse.

Me impresiona el mal trabajo que hace el directivo de Mantenimiento Urbano, al que nadie le llama la atención, y que todavía esté ahí y siga cobrando y que, como suelen hacerlo estas personas, en la siguiente administración aparezca en otra institución sólo para deteriorarla o destruirla como lo ha hecho en ésta.

Por eso le pido a nuestro presidente municipal electo, Marco Bonilla, en nombre del Sr. Bejarano y de todos mis vecinos, que a estos malos funcionarios no los vuelva a contratar, mándelos a la maquila para que aprendan a trabajar ocho horas por el mínimo.

