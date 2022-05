En mis tres últimas visitas a taquerías me ha perturbado un automático que consiste en empacar en infinidad de desechables y bolsas, todo lo que “debe” acompañar un platillo de tacos para llevar.

Primera experiencia: Rikis Tacos. Llego, ordeno para llevar y observo un empaquetamiento tipo maquila, bolsas llenas de platillos con acompañamientos que serán saboreados y otros que irán directo a la basura, porque no a todos les gusta la misma salsa, ni los limones, ni las verduras, y muchos no usarán los tenedores, cucharas, popotes etc. Bolsas se llenan y se entregan con todo para consentir al cliente ¡No hay tiempo para personalizar pedidos! ¡Hay que servir rápido, hay que vender lo más que se pueda! Esa vez no llevé recipientes para evitar los desechables, así que con mucha cruda recibí el envoltorio y me fui triste al pensar que este automático está por todos lados y nos integramos a él sin pensar en el desperdicio y la basura que generamos.

La segunda experiencia fue en Ricos Tacos, ordené para una reunión, en esta ocasión sí llevé mis recipientes reusables para evitar tiradero de desechables, entregué mis contenedores en el bullicio de un sábado a medio día, donde el escenario de maquila empacadora me abrumó de nuevo, además que incomodé al personal porque con mis recipientes perdían concentración en una línea de trabajo mecanizado. Pero aun así me surtieron el pedido en mis tuppers. Por cierto me impresionó ver la cantidad de pedidos a domicilio en Rikis y Ricos Tacos. La tercera ocasión fue en Tacos Orientales, a este lugar sólo fui de acompañante, no tenía hambre y además cualquier antojo se me borró al encontrarme de nuevo con ese empaque automático de todo. Metían en bolsitas de plástico limones, salsas, cebolla, cubiertos, etc. bolsas se apilaban para que cuando se hiciera un pedido para llevar ya estuvieran listas con lo requerido y lo que indudablemente no se probaría ni usaría e iría directo a la basura.

Aquí hay dos temas que analizar, el desperdicio de alimento y las toneladas de desechables que se tiran a diario. La cuestión del desechable es por higiene, rapidez, evitar lavar platos, servir de todo a todos sin problema. Los desechables van de la mano con comodidad y beneficio para todos, menos para el medio ambiente.

¿Te has puesto a pensar dónde terminan esas toneladas de basura diaria? ¿En cuánto tiempo dura lo desechable en desintegrarse, en la comida intacta desechada?

Visualiza mañanas ocupadas en cada cocina, preparando carne, vegetales, salsas, cortando verdura, partiendo queso, cocinando tortillas, preparando todos los acompañamientos que son ley para complacer ¿No se te hace una falta de respeto tirar sin piedad lo que fue preparado para ser comido? ¿Cuántas toneladas de alimento se desperdician a diario? ¿De cuáles automáticos nos podemos salir? ¿Qué estamos haciendo para cuidar la naturaleza que se ve afectada desde la producción hasta el desecho de toneladas diarias de alimento y desechables? ¿Qué hacer ante este monstruo de despilfarro?





ROBERTA CORTAZAR B.