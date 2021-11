Economía y pandemia en tiempos de la 4T

Por: Juan Carlos Loera

En los últimos días la conversación sobre la coyuntura económica de México se ha centrado en dos grandes temas.



Uno nos habla de la amenaza inflacionaria y el otro de la llamada cuarta ola de la pandemia, que ya tiene manifestaciones en algunos países de Europa y en Sudáfrica.

En el primer caso los analistas financieros, que al menor indicio prenden las alarmas, nos están hablando de una inflación próxima al siete por ciento que, según los registros no se alcanzaba desde hace veinte años; lo que sumado al bajo crecimiento configura un escenario recesivo que, sin mayor análisis, con la ayuda del ruido de las redes sociales, están magnificando, con toda la conciencia de que los rumores y los malos augurios son el mejor estímulo para influir, tanto en los precios como en otras variables macroeconómicas que afectan la expectativas económicas y por esa vía el potencial de crecimiento económico en el corto plazo.

En el segundo caso, la interpretación que está dándose a la amenaza de un rebrote pandémico del Covid-19, cuya variante recién se ha bautizado con el nombre de Ómicron, es semejante.

De nuevo la mayor parte de los columnistas, sin mayor conocimiento, ya están imaginando la llegada de una nueva tormenta que pondrá en grave riesgo la salud de la población mexicana, sin esperar a que se conozca una confirmación científica que nos ofrezca una certeza razonable de la magnitud de los nuevos riesgos.

Para estos nuevos profetas del desastre mexicano, no importa cuán grande es el riesgo que se cierne en muchos aspectos de la vida de nuestro pueblo; ya dan por hecho que ante semejantes amenazas la economía de nuestro país caerá en una crisis muy profunda, que limitará el potencial de crecimiento y desarrollo y con ello los grandes proyectos de la cuarta transformación.

Esta posición de quienes con ansias esperan el hundimiento de la nave, como si no habitaran en ella, no extraña, porque en realidad, en tales expresiones no estamos ante el estudio serio y cuidadoso de las verdaderas tendencias que vive en este momento nuestro país, sino ante una campaña propagandística que busca crear e inducir el consenso de que el gobierno de AMLO es un fracaso.

Sin embargo, hay evidencias que apuntan en un sentido contrario, que hablan, y muy bien, de las reservas y estrategias que tiene el gobierno mexicano para enfrentar tales amenazas.

En lo que respecta al riesgo de enfrentar una recesión más severa de la que ya vivimos en 2020, debe tenerse en cuenta que si algo ha caracterizado a la política económica de AMLO ha sido su prudencia, tan notable que somos el único país que recuperó los indicadores de crecimiento previos a la pandemia, sin que el gobierno contribuyera, mediante un déficit presupuestario a alimentar la llamada la inestabilidad macroeconómica, que se mide justo con la tasa de inflación y el tipo de cambio.

En ambos casos aun en este momento son indicadores bajo control, que están ante la probabilidad de modificarse más allá de lo deseable, pero si hay un país con la capacidad para atenuar estos riesgos, ese país, aunque le duela a los idólatras de la catástrofe, se llama México.

Es paradójico, pero quienes cuestionan la austeridad y sobriedad de las políticas de AMLO son quienes ahora le apuestan a la desestabilización y que a lo largo del confinamiento recomendaban políticas de gasto expansivo y deficitario para salir de la crisis.

El tiempo le ha dado la razón al gobierno de la 4T, la pandemia y sus efectos son recurrentes y en virtud de ello la mejor política fue y es la de un gasto honesto, equitativo y austero; tal y como puede advertirse en los cuatro presupuestos (2018-2022) que nuestro presidente ha presentado ante el congreso.

En este modelo equilibrado de gasto hay una virtud que destaca: la de contener una estrategia para tener en el centro programas de apoyo social en beneficio de los grupos sociales más vulnerables, lo cual constituye el mejor seguro para protegerlos de los efectos más severos de una eventual crisis.

Por último, en cuanto al combate a la pandemia los críticos de la 4T en su ceguera no advierten que de materializarse en gran escala los contagios de la nueva variante, ésta no encontrará indefensos a los mexicanos, pues debe considerarse que una proporción muy elevada y creciente de las personas más vulnerables ya han sido vacunadas; que ante un rebrote, ahora se tiene la experiencia, médica, hospitalaria, la infraestructura y una emergente cultura ciudadana de prevención y cuidado, que al final permitirá que los mexicanos enfrentemos a esta cuarta ola del Covid-19 en condiciones mucho más favorables.