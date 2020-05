El mes de mayo y el coronavirus

Me parece que en mayo ha disminuido sus ataques el coronavirus. Sigue aumentando el número de fallecidos. Pero, o nos hemos acostumbrado de vivir los contagios, o ya no nos asustan.

La cuarentena había iniciado el 11 de marzo cuando el Papa Francisco cerró la Plaza de San Pedro a actos masivos, cuando cerró las iglesias. Todo el mundo cristiano se sujetó a estas normas: Se suspendieron los actos masivos, no había liturgias en los templos; el precepto de celebrar la misa cada domingo se cumpliría desde las misas dichas por televisión. No habría Comunión, no habría el acto del saludo de la paz.

La tercera semana de mayo, el Papa pidió oraciones, por los fallecidos, por los personales de salud: médicos, enfermeras, y centros de salud. Pidió orar por los que cuidaban de los enfermos, por los que aseaban limpiaban, asistían a centros. El 3 de mayo establece el día 14 como el día mundial para pedir a Dios la pandemia. El 13 de mayo fue el aniversario de las apariciones de la Virgen en Cova de Iría, en Portugal. La oración fue mundial. Ese día se intensificaron las oraciones en los otros tres lugares mundiales de las apariciones de la Virgen: Guadalupe en México, Lourdes en Francia, y la Medalla Milagrosa en París. El presidente de Estados Unidos pide a las iglesias americana que ya abrieran los templos a los actos de culto. El 22 de mayo fue un día inesperado. El Papa abrió la ventana que da a la Plaza de San Pedro. La gente no lo esperaba, nada había anunciado. Los fieles estaban para rezar la oración que suple al Ángelus, llamado en semanas de pascua “Regina Coeli”. La gente atendió al Papa Francisco. El pontífice impartió la bendición. Los medios no habían sido advertidos. Fue un acto absolutamente inesperado. ¿Con este acto se cerraba el encierro en las casas? No hay decisiones. Desde el 11 de marzo la Plaza de San Pedro, la Plaza estaba desierta, cerrada la basílica, hoy la cosas fueron novedosas.

En Chihuahua, en la colonia España, los chihuahuenses salieron a las avenidas a sus compras, como si hoy empezara la nueva etapa del Covid. Ojalá se inicie hoy una nueva etapa de la pandemia. Los encargados de la salud no han retirado los cuidados. Siguen recomendando que salgan de casa sólo para actos importantes.