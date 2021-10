Frases del papa Francisco 

Me parece que las frases que el papa Francisco va desgranando son universales. Son para todos los seres humanos. Son también para los nada religiosos. Son de una cultura mundial. Hacen bien en todas las naciones. Por eso juzgo que son también para ti: católico, cristiano, judío, hinduista, budista, ateo, o adversario a toda religión. El papa no se detiene para defender a la mujer. Mi trabajo para listar las frases, día con día, es para el bien de todos los lectores.

Estas frases son de los últimos tiempos. Te doy la facilidad de ofrecerte todas las frases juntas. Que te sirvan:

La hipocresía en la Iglesia es particularmente detestable. – Los políticos son hipócritas cuando actúan diferente en público y en privado. – Textos bíblicos para combatir la hipocresía: 2 Mac 6,24-25; MT 5,37; Mt 23; Gal 2,11-14; – Paralímpicos: Están ofreciendo un testimonio de esperanza y valentía. – La razón profunda de la valentía de los cristianos es Cristo. – Pongan en primer lugar la llamada de Cristo. – Ancianos enfermos: Sientan el consuelo de la presencia materna de María. – Es peligroso tener una religiosidad en apariencia. – La Iglesia debe abrir siempre la puerta de Dios a todos. – Pido: oración, ayuno, penitencia por la paz en Afganistán. – Cristianos: Acudan a las periferias, están llenas de soledad, de tristeza y de vacíos interiores; compartan el amor donado y recibido gratuitamente. – Negarse a la vacuna del Covid-19 es ir contra el bien común. – Todo lo que es vida viene de Dios, es amor. – La parroquia es un gimnasio de la vida cristiana. – La familia está viva cuando está unida en la oración. – Si queremos fraternidad en la tierra, no podemos perder de vista el cielo. – Líderes políticos del mundo: Tienen que ser eco de la paz de Dios. – La cruz es como un libro que para conocerlo es necesario abrirlo y leerlo. – El Señor nunca nos abandona. – La confesión es el sacramento de la alegría. – Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miserables. – El valor de la persona no depende del éxito ni del dinero que tiene. – La cruz de Cristo es actual y es eficaz. – La vida de un cristiano debe consistir en: adorar, rezar, peregrinar y hacer penitencia. – Las misioneras de la Caridad, rezan y sirven, rezan y ayudan. – Pido perdón por errores de la Iglesia en la evangelización de México. – Abrámonos a las sorpresas de Dios. – Sean discípulos auténticos de Cristo, sin máscaras. – Hay que consumir para vivir, no vivir para consumir. – La luz de la fe permite reconocer la misericordia de Dios. – Somos santos y justos por Cristo, pero sin obras esa justicia está muerta. – Hay que construir un mundo donde no se excluya a nadie. – Los Ángeles Custodios son el puente cotidiano para el encuentro con Dios Padre. – Cristianos: No se aíslen ni se cierren a participar en su parroquia. – La vida es un don y la longevidad es una bendición. – No sean mezquinos con sus sueños, conviertan sus anhelos en acciones concretas. – Cada bautizado esté disponible para su misión. - La libertad es un tesoro que se aprecia cuando se pierde. – En el mundo debe haber menos armas y más comida. – Un católico es universal y tiene apertura a todos los seres humanos. – Recen por los enfermos y por sus familias.