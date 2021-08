La pandemia y el regreso a clases

Por: Mario Mata Carrasco

En el Instituto Tecnológico de Massachusetts hicieron un estudio de cómo los estados de EUA se recuperaron de la crisis de salud y económica por la pandemia de la gripe española de 1918, que no era española, dado que inició en Kansas, EUA, en la que fallecieron 100 millones de personas. Se encontró que había una gran diferencia en los tiempos de recuperación económica y la mortalidad entre los estados de EUA, dependiendo de las políticas que se aplicaron para manejar la pandemia. Los resultados de este estudio hicieron que los expertos llegaran a formular las 4 reglas a seguir en el manejo de las pandemias.

No hay ninguna necesidad de elegir entre economía y salud, entre más pronto se tomen medidas drásticas para controlar la pandemia, como son: las cuarentenas forzosas, uso de cubrebocas y evitar la movilidad, así como las aglomeraciones, más rápida es la recuperación económica y se evitan olas subsecuentes de contagio. Debe evitarse que las personas tengan que salir a trabajar, para ello hay que invertir en un ingreso mínimo universal. Hay que meter a las empresas en una máquina del tiempo, ayudar con la prórroga en impuestos, obligaciones y facilitar préstamos accesibles. Deben de reducirse todas las inversiones gubernamentales que no estén relacionadas con la salud y el combate a la pandemia, reorientarlas e incentivar las inversiones privadas en estos rubros.

Si analizamos el pésimo manejo de la pandemia en nuestro país, no se aplicaron estos principios, se dijo que el coronavirus no era mortal, que no pasarían de 5,000 fallecidos, que no era necesario dejar de salir y que para abril de 2020 se terminaría. No se hicieron pruebas, ni la trazabilidad de contagios. No se le ayudó a las empresas, ni hubo ninguna ayuda a los hogares.

Resultado: (cifras oficiales), 3 millones de infectados, 250 mil fallecidos. Pero los “otros datos” hablan de más de 30 millones de infectados. El INEGI reconoce 498 mil muertes más que la proyección estadística para el período que lleva la pandemia. Más de un millón de empresas se fueron a la quiebra, hay 12 millones más de pobres y cifras del -8.5% del PIB. Lo peor de este manejo se reflejó en el proceso de vacunación, tardado y muy lento, sin la inversión necesaria. Adquirir dos dosis de vacunas para 90 millones de mexicanos costaba 36,000 millones de pesos, aproximadamente el 0.5% del Presupuesto Federal 2021. Se pudo haber hecho y utilizado todo el sistema de salud público y privado para vacunar.

Se aplicó la misma receta de este gobierno, no escuchar a los expertos, no frenar las inversiones mesiánicas (Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y Refinería de 2 Bocas), pero sobre todo, utilizar cruelmente la pandemia con fines electorales, por eso les cayó “como anillo al dedo”.

Ahora quieren obligar a que los estudiantes de todas las edades regresen a clases, en el peor pico de la pandemia, de por sí es grave el peligro de contagio entre ellos, va a ser catastrófico para los adultos en los hogares. Al tiempo.





