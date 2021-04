Murió Juan Enríquez Díaz

Me parece que la muerte de Juan Enríquez Díaz nos obliga a dar unas gracias a todo un grupo de chihuahuenses que hicieron lo que no se ha hecho en ninguna ciudad de México: Brindar educación para las colonias precarias de Chihuahua. Murió el último del grupo que quedaba en vida. Gracias.

Nuestro agradecimiento va para todos los fallecidos, desde José Fuentes Mares, muerto el 8 de abril de 1986, hasta Juan Enríquez, fallecido apenas el 22 de marzo de 2021. Entre estas fechas caben todos los otros consejeros de Promociones Educativas. Ellos fueron: Víctor Cruz Márquez, Federico Terrazas Torres, Carlos Barriot, Donato Terrazas, Eduardo Bandala, Guillermo Enríquez, Mario Arras, José González Múzquiz, Felipe Colomo, Jorge Uribe Fourcade, Raúl Torres Bonifaz. Gracias por haber trabajado por Chihuahua. Ustedes que viven hoy y que son descendientes de esos grandes hombres de Chihuahua, siéntanse orgullosos de haber tenido tales antecesores. Hoy, en 2021, muchos de los ciudadanos activos a favor de la sociedad chihuahuense fueron formados por este grupo.

Promociones Educativas nació en 1965. El gobernador del estado era don Práxedes Giner. Los promotores de Promociones fueron D. Víctor Cruz Márquez y Federico Terrazas Torres. Y se fueron sumando los que sabían que hacían falta escuelas para educar a los chihuahuenses. El gobernador Giner no tenía presupuesto para construir las escuelas que hacían falta. Eran 12 mil 500 que requerían. Víctor y Federico urdieron un plan para construir escuelas, sin costos para el Estado. La iniciativa privada construiría los planteles. Se construirían 10 escuelas en las nuevas colonias recién fundadas en el estado. Empezaron juntas con el gobernador para el proyecto. El gobierno no tenía manera de crear nuevas plazas para los maestros salidos de las normales. Además el artículo tercero de la Constitución Nacional no permitía a la iniciativa privada formar maestros. Don Práxedes quería hallar una manera de atender el déficit de escuelas y maestros.

Las pláticas entre el gobierno y las particulares hallaron una manera de crear escuelas y contratar maestros para atender los alumnos, sin costos para los padres de familia, ni para el gobierno. Los empresarios generosos, preocupados, caritativos hallaron una manera de construir y sostener las 10 escuelas que hacían falta.

Promociones Educativas se comprometió a construir las 10 escuelas, y sostener las escuelas. En 1966 Promociones Educativas se hizo asociación civil. Desde entonces nació la firma PEAC. Los empresarios consiguieron con las empresas donativos para la construcción de los planteles. PEAC contrataría maestros preparados. Para 1966 se abrió la Escuela 1, en la colonia Independencia. Luego en colonia Granjas, en Nombre de Dios, en colonia San Felipe. En los otros años fue construyendo nuevas escuelas. En 1971 había 5 escuelas de PEAC. Había terrenos y colonias donde construir las 5 escuelas del plan. En las escuelas había una educación laica eficiente. Pero en un momento… los maestros oficiales sintieron que PEAC estaban compitiendo con la educación oficial. Invadieron tres escuelas... Se terminó el sistema de Promociones.

El grupo de consejeros de PEAC eran empresarios soñadores, visionarios, responsables, trabajadores, que sabían que el futuro del país dependía de su educación. Intentaron llevar a Cd. Juárez el sistema. Trabajaron gratuitamente, sóo pensando en crear y sostener escuelas. Trabajaron arduamente y gratuitamente. Son los grandes de Chihuahua.