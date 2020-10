Octubre es el Mes del Rosario

Me parece que todos deberíamos decir como san Pío de Pietrasanta: “Qué bueno que el día tuviera 48 horas para rezar más veces el rosario.”

El rosario ofrece considerar 4 misterios: Gozosos, Dolorosos, Gloriosos, Luminosos. En cada misterio se reza un Padre Nuestro, 10 avemarías, un Gloria al Padre, y una jaculatoria; se termina con las letanías, que son piropos a la Virgen. El rosario es bueno para fomentar nuestra espiritualidad.

Los papas dijeron del rosario: Recitar el rosario es contemplar con María el rostro de Cristo.- Es una oración por la familia y de la familia.- Recen el rosario por las misiones, la paz y concordia entre las ciudades.- Es un camino seguro hacia Cristo.- Es una oración de meditación y de contemplación. - El rosario me hace más fuerte todos los días.- Es la oración más rica en gracias y que complace a María.- El rosario es el medio más conveniente y eficaz para obtener la ayuda de María.- No dejemos ni un solo día de rezar el rosario, arma segura y eficaz para la santidad.- No hay mejor oración que el R.- El rosario es un arma poderosa para ganar almas.- Es una oración muy útil, es un obsequio que agrada a María.- Si deseas la paz, reza el rosario.- Los santos han dicho: Con el rosario lograré conquistar al mundo.– El rosario es un homenaje a María.- Es el mejor de los rezos.- No hay problema por más difícil que sea, que no podamos resolver con el rosario.- El rosario es uno de los medios más poderosos para aliviar a las almas del purgatorio.- Como el pan para el cuerpo, así es el rosario para la salud del alma.- Quien confía en el rosario no se sentirá defraudado.- Con el rosario se puede lograr todo.- Rezar el rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría.- Hay que rezar el rosario de rodillas, con especial fervor.- No hice estudios, soy muy inculta, pero sé rezar el rosario y con él me comunico con Dios.- Recen de rodillas el rosario con sus 20 misterios.- Jamás será tenido por buen cristiano quien no rece el rosario.

En sus apariciones, la Virgen María recomienda el rezo del rosario. Hay que cargar con un rosario de anillo, en la bolsa, o en la bolsa femenina. Así cuando nos surja una espera, o cuando haya suspensión de algo, nos queda aprovechar rezando el rosario, para siempre estar en ocupación. Es muy buena costumbre, una semana de rosarios para el descanso eterno de un cristiano. Es muy laudable asistir a una hora santa y rezar ahí el rosario.