Las oportunidades llegan y se van, por eso es tan importante analizarlas y apreciarlas, pero ¿Qué nos impide aprovecharlas? El miedo al cambio, al riesgo y pensar que estarán esperando, pero no es así, las oportunidades tienen fecha de caducidad y así como llegan se van.

Hoy en México se nos presenta una oportunidad, una de esas que si no la tomamos podrían pasar muchos años sin tener una similar. Esta oportunidad implica crear una fuerza nacional con el voto, acción que nos lleva uno o dos minutos en lo que tomamos la pluma (que por favor sea la propia y no la que nos den) y cruzamos un nombre. Votar, una acción tan rápida y trascendental, que se dispone en un día, en un momento y que después de esa decisión tan importante, tan efímera, el rumbo de una nación entera cambia, para mejorar o para empeorar. El abstencionismo es una cobardía plagada de conformismo, un golpe de ignorancia marcada por un país que no educa.

Yo todavía fantaseo con el panorama de haber tenido como presidente a Ricardo Anaya, un hombre joven con una visión clara de modernidad, tecnología y responsabilidad con el cambio climático, una mente más identificada con el presente y todos sus adelantos y no con la obstinación de recrear escenarios socialistas que la historia del mundo ya los ha comprobado como fracasos rotundos una y otra vez.

Hoy la oportunidad de México la presenta una mujer y se llama Xóchitl. Nunca pienso que un candidato es perfecto ¡nadie es perfecto! y sé que no dará todas las soluciones a lo que nos aqueja, pero sí me queda claro que ella es la mejor opción presidencial para México. Las próximas elecciones nos invitan a dar un voto útil, es un acto de inconsciencia votar por esos que se sabe de antemano que perderán, hoy la oportunidad es la unión de los mexicanos por la mejor opción. ¿Y cuál es la mejor opción? La que se puede aprovechar en resultados para terminar la tremenda racha sexenal en la que estamos. Una de las características del actual gobierno federal es la insistencia en la separación, un poder que se ha encargado de dividir, siendo que para que una sociedad prospere, TODOS desde la posición social y económica, somos engranes que se mueven para la totalidad del resultado de TODOS. Nadie se debe sentir ajeno a lo que acontece hoy en México. Reparemos daños reflexionando, votando.

¡Separa y triunfarás! ¿Les suena? ¿Acaso ha sido algo positivo para México?

Hacerse el pobre desde el liderazgo para seducir a los realmente pobres, es una falsedad que denota los alcances de mentir en todos los temas y esa es la estrategia de todos los líderes socialistas que a base de mentiras se quieren identificar con los más desvalidos para utilizarlos, someterlos y finalmente traicionarlos con un régimen absolutista que lo que más requiere son ciudadanos manejables.

La actualidad nos invita a seguir luchando por nuestros ideales, y aun cuando no estemos en total acuerdo con los de Xóchitl, ella es la única que podrá replantear y sanar el liderazgo y nosotros desde esa nueva base más transparente seguir con nuestros afanes laborales y sociales inspirando desde el ejemplo y considerando la libertad de cada cual en el respeto mutuo.

ROBERTA CORTAZAR B.