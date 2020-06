Semáforos desincronizados y prioridades “extrañas”

A raíz del próximo regreso a la nueva normalidad el Gobierno Federal ha establecido un sistema de semáforos para mostrar un esquema de regreso de los diferentes sectores y organizaciones de la sociedad. En principio, el país entero se encontraría en el semáforo de color rojo, lo cual significa que seguimos en la fase de “quédate en tu casa” y sólo los sectores anunciados y servicios esenciales están en funciones. En principio estas actividades esenciales correspondían a las de sobrevivencia, como son comercio de alimentos, servicios médicos, farmacias, transporte, etc. Pero después, el Gobierno Federal empieza a flexibilizar, llamándole a industrias, como la automotriz o minería, como esenciales. Si bien es cierto son detonadores de la economía, en ningún momento corresponde llamarles esenciales o de sobrevivencia y se entiende que se hizo con la intención de incentivar la economía. Pero viene la pregunta ¿Por qué esas industrias y no otras? Definitivamente hay intereses detrás de esta decisión, que ponen en duda a las autoridades.

Los famosos semáforos de regreso a la nueva normalidad están como los semáforos de las avenidas en la ciudad, totalmente desincronizados y no dejan fluir al tráfico, ni le dan orden, y hay una pérdida económica y de tiempo para los que circulan por ellas. Así encontramos a los semáforos de la Federación, pero también, por esa falta de claridad y confianza, están los semáforos estatales y en varios de los casos, hasta los semáforos municipales. Hay una desincronización en los semáforos de los diferentes niveles de Gobierno que provocan desobediencias civiles, malestares y confusión, al grado de que muchos sectores están haciendo caso omiso a autoridades y creando sus propios semáforos. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta quién tiene la razón o quién lo está usando como bandera política, o quién pretende hacer creer que tiene el control cuando la realidad muestra lo contrario.

El ejemplo de la desincronización también lo tenemos en las prioridades como país, como estado y como ciudad. Es increíble cómo el Ejecutivo “invierte” el dinero de los ciudadanos en proyectos cuya prioridad en estos tiempos no es de las primeras, en cambio la necesidad de invertir para reactivar la economía la tiene relegada casi completamente. Así como también la prioridad de atención a las problemáticas del país. Cómo es posible que dedique tiempo y viajes a proyectos cuya prioridad para el país no es inminente, mientras que en algunos estados existen problemas graves de inseguridad, de reactivación económica, y todo esto con una completa y notoria desincronización con los estados. Pareciera que no entiende lo que es una Federación, y no entiende que sus prioridades deben estar en función de las prioridades estatales y municipales y no de las prioridades de su campaña política o sus grupos de interés.

¿Cómo podemos avanzar como país, si cada región marca sus prioridades, éstas no son las mismas y mucho menos las prioridades del Ejecutivo? Esto lo que denota es una falta de liderazgo, falta de sensibilidad federativa y falta de un análisis de prioridades como país. Denota una completa anarquía de rumbos que nos va llevando y arrastrando a un retroceso como país, no sólo en lo económico, sino también en lo social y humano. Se nota que las prioridades establecidas por el Ejecutivo al iniciar su mandato no fueron revisadas con las prioridades de las diferentes regiones, mucho menos considerando la situación de contingencia que estamos viviendo hoy en día. Es necesario crear agendas de alineación de las regiones en los diferentes estados y avanzar en ellas, con o sin la Federación. No podemos esperar a que el Ejecutivo se le “ocurra” cambiar las prioridades y marchar juntos hacia un mejor país, necesitamos actuar ya, por el bien de las regiones, por el bien del país.





email:antonio.rios@tec.mx