Sola contra un mundo de hombres

Extraña mezcla de ingredientes se dan en las candidaturas políticas que de pronto los electores aman u odian y este parece ser el caso de Maru Campos porque la gente la quiere, así de simple.

Ella no tiene el apoyo del gobernador y miembro de su propio partido y sin embargo esta separación le favorece y cada aventura que le sucede en los juzgados es apoyada por sus seguidores.

El mundo de los hombres políticos (misóginos casi todos, a excepción de algunos atentos caballeros que leen mi columna) es peligroso, razón por la cual algunas de nosotras vemos la política desde lejos, le tenemos miedo a esos odios arcaicos, y medievales que no se pueden dejar atrás en una generación, y no es que los varones de hoy, algunos, con extensos grados académicos, decidan ser anti mujeres, simplemente, lo aprendieron, inconsciente, de sus propias madres, y de pronto el monstruo les surge, les brota, ruge desde el centro de su ser, y para muestra está Maru Campos, hay más misoginia que justicia en este caso, pues en vez de ocupar tiempo, medios, energía y costos en que se magnifique su trabajo (por ejemplo que entrega el Municipio de Chihuahua sin deuda pública), desde su propio partido se le persigue a pesar de que es la única buena opción que tenemos los electores.

Parece ser que nadie le ha dicho al gobernador de Chihuahua que en México no peleamos por que gane el PAN, sino porque siga viviendo la democracia. Y que peligroso es que se repita el caso de Josefina Vázquez Mota, otra mujer, que no fue apoyada por este mismo partido y, lo peor, por los mismos jerarcas, quienes saben hacer política, pero no saben apoyar a sus mujeres y se quedaron anclados en el tiempo en que ser mujer panista era “vender boletos y servir refrescos” (dicho por María Elena Vda. De Vicencio, fundadora del Inmujeres y clave en las leyes de la equidad de género, de quien hice su biografía, que por cierto está gratis en mi página).

Maru Campos a pesar de estar sola contra el mundo levanta simpatías, las mujeres debemos apoyarla por el solo hecho de sobrevivir en un mundo de hombres.

