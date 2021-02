Suicidio democrático para México

Amable lectora, lector, estos son los pasos para crear un dictador por parte de los electores:

Primero, si piensa que lo que está en el poder no es un partido sino un movimiento total de conciencias de 126 millones de mexicanos… ya lleva uno; si repitió los mensajes infantiles (primero los pobres, fin de la corrupción), son dos; si ante las mañaneras se creyó y defendió algunas de ellas sin asimilar que sólo se utilizan oportunamente, como sucedió el caso huachicolero… tres. Si creyó que los culpables de la desgracia de México son los que el candidato le señaló, creando un enemigo común, tal y como lo han hecho otros dictadores tomándola contra los judíos, los inmigrantes, en este caso los neoliberales y empresarios, ya juntó cuatro.

Y si usted, como yo, no hizo nada cuando el presidente concentró todo el poder militar en una sola institución a sabiendas de que es lo primero que hace un absolutista… la tenemos perdida; y la tienen más perdida los que recibieron ayuda generosa en efectivo “directamente del presidente”. Y por último si se alegró ante la ley mordaza a algunos comunicadores como Brozo y Loret… qué le puedo decir.

Si contestó alguno de los pasos en opción afirmativa, estamos peligrando, pero si para cuando el actual presidente demuestre que las instituciones electorales están enchufadas a su poder y no hagamos nada por miedo o apatía… entonces, usted y yo habremos cometido suicidio democrático.

La palabra dictador me hace temblar de horror. Antes, los dictadores llegaban por golpe militar, hoy, como sucede en América Latina, son elegidos democráticamente, el problema es que probando el poder no lo sueltan. En Asia, el horrendo caso de Corea del Norte donde el abuelo, el hijo y el nieto que durante 70 años han secuestrado y adiestrado a esta nación haciéndoles creer que no son hombres sino divinidades, muestra de lo que es capaz un dictador comunista o lo que yo llamaría un rey moderno, búsquelo en Manual de un Dictador en You Tube o History Channel, le dejará más impactado que una película de horror.

Aprendamos de la historia, fortalezcamos la democracia en el Congreso de nuestro México este próximo junio.

Namasté