Camino, observo y sumo, somos muchos los que estamos, los que vamos y venimos, lugares populares se llenan de personas a diferentes horas y así en un ir y venir cambiamos de afanes y escenarios.

Los motivos del movimiento son muchos, trabajar, ejercitarse, ir por diversión o simplemente ver algo diferente, tomar aire, conocer, recordar, un encuentro.

Y así viendo a todas esas personas pienso en la fuerza que multitudes pueden generar y me viene a la mente una idea donde todos podemos cooperar y tener resultados increíbles y maravillosos.

En particular estoy en un camino donde muchas personas caminan, corren, andan en bicicleta, moto o razor y veo el potencial de todos cooperando para que esos lugares que son disfrutados por tantos se conserven sanos y bonitos. Multiplico a los que me topo por 10 y la cifra va subiendo y subiendo y visualizo a cada cual recogiendo 10, sólo 10 artículos de basura, para llevar esos desechos donde desde un principio debieron terminar: en un centro de acopio o un bote de basura. ¡Te sacaste un 10! Sólo con 10 artículos recogidos por cada cual, el lugar mágicamente se transforma en lo que debe: un espacio natural libre de elementos ajenos a la naturaleza.

Por otro lado me topo con montículos de escombro y viajo para imaginarme los lugares de construcción donde por regla se separa el plástico, cartón y los restos de azulejo y piso, el cual se apila ordenado para que alguien más lo aproveche, me imagino cómo todas esas piezas de terminados hermosos pueden ser utilizadas.

Imagino parques con contenedores para cada material reciclable, y cómo respetuosamente se desechan en ellos los elementos limpios, cuidando siempre que el orden y la limpieza conserven los materiales que se pueden volver a utilizar.

Imagino que podemos, que queremos, que lo hacemos y que una satisfacción muy grande nos inunda porque estamos en este planeta cooperando para que su belleza siga, para que su salud, que es la nuestra, perdure.

Imagino que muchas personas tienen la cabeza llena de otras tareas que son muy importantes para ellos y que por lo tanto no tienen tiempo de pensar en el medioambiente, pero aún así, sin pensar mucho en ello, se suman a la tarea de reusar, reducir y reciclar, porque si no lo hacen serán multados, y por lo tanto las personas que entienden y otras que no, cooperan porque a nadie le gusta pagar multas, única consecuencia que atrapa la atención de todos.

Imagino que cuando se sumen muchos al movimiento de “Te sacaste un 10” muchos espacios naturales y urbanos lucirán limpios, y así llegará el momento en que el mismo ambiente nos devuelva con creces el trabajo, dándonos esos escenarios que manifiestan la vida con un conjunto perfecto de elementos vivos que laten junto con nosotros.

Que los espacios naturales vuelvan a ser poblados por todos esos seres vivos que completan la maravilla de un ecosistema dando al lugar la magia del equilibrio y vitalidad del planeta.

¡Súmate al movimiento “Te sacaste un 10” cooperando, tu salud subirá a grados óptimos por el simple hecho de conectarte con la naturaleza y considerarla prioridad.

Instagram: Roberta.planeta100 y en: adoptaplaneta. Estamos trabajando ¡Únete!