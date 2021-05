Todos a votar el 6 de junio

Si no votas, no te quejes, dice el dicho popular, y otro dicho dice que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, así que todos a votar el próximo domingo 6 de junio, para tener el gobierno que todos queremos y no el que una minoría decidió.

Históricamente en México se queda sin votar más del 50% de los que pueden ejercer su voto. Unos no acuden a votar porque se les olvidó, otros porque prefirieron ver el partido de futbol, otros porque se fueron de día de campo, otros (una buena mayoría) porque les dio flojera y decidieron dejar en manos de los que sí acuden a votar y aceptar el resultado, aunque a la hora de la verdad se quejan de muchas acciones y medidas que toma el nuevo gobernante.

Hay un cuento ilustrativo de seis amigos que salían todos los años de vacaciones y someten a votación entre ir a Cancún, San Miguel de Allende y Siria. Gana Siria, y allá van. Estando allá se dan cuenta del gravísimo error, ya que no pueden ni salir del hotel porque hay disparos de metralletas y bombas que estallan a todas horas del día y de la noche, y se preguntan: ¿Cómo es que llegamos hasta acá? Caen en cuenta que dos de ellos no votaron y dejaron que los demás decidieran, uno votó por Cancún, otro por San Miguel y dos pensaron en Siria, por mera curiosidad, para ver si realmente estaban en guerra, y cómo es la guerra, que por cierto tiene años, por no decir que toda la vida. Por no votar, ganó la minoría y ahora no saben cómo le van a hacer para regresar a México, cualquier lugar hubiera sido mucho mejor que Siria. ¿Les suena familiar? Esto nos ha pasado en nuestro país muchas veces, que esperamos que no se repita, porque cada ocasión es un retroceso y parece que cada vez es peor, al no reaccionar los ciudadanos y acudir a votar.

¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para que nuestro voto sea a favor de los mexicanos? Son varios: ¿Tiene experiencia para el cargo al que aspira? Quiere ser gobernador y nunca se ha desempeñado en el Poder Ejecutivo, pues debe empezar de abajo para que vaya aprendiendo, porque si no se corre el riesgo de que vaya a cometer muchos errores en contra de los ciudadanos. Quiere ser diputado y nunca ha sido ni regidor, igualmente.

Por otro lado, si se ha desempeñado en cargos similares, hay que ver cuál ha sido su desempeño, si ha demostrado eficiencia, honradez, trabajo que lo acredite, o ha sido deficiente o de plano no hizo nada o hizo cosas en contra de los intereses colectivos.

En la actual elección, quienes llenan todos los requisitos para que los elijamos gobernador y presidente municipal son los candidatos del PAN. Maru Campos ha dado muy buenos resultados y tiene la experiencia necesaria a través de la Presidencia Municipal de la capital del estado, que gobernó por cinco años, donde hizo grandes y pequeñas obras que hacían falta a la ciudad, como pasos a desnivel, parques, ampliación de avenidas y periféricos, techumbres. Hizo mucho con poco. Marco Bonilla hizo mucho en la Dirección de Desarrollo Humano y Educación Municipal, además ha ocupado la Presidencia Municipal en forma temporal, desempeñándose de manera eficiente, cordial y amable con toda la gente

Vamos todos a votar por Maru Campos y Marco Bonilla este próximo 6 de junio.