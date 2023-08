Centro de Estudios para Invidentes cumple 28 años de labores ininterrumpidas

El Centro de Estudios para Invidentes AC, celebra el vigésimo octavo aniversario de labores ininterrumpidas, en la transformación de vidas de personas con discapacidad visual en la ciudad de Chihuahua, que fue fundado el 25 de agosto de 1995 por la empresaria Carla Herrera y ha logrado la rehabilitación exitosa de más de 2 mil personas con discapacidad visual, de las cuales, realiza cada año más de 300 valoraciones visuales, contribuyendo al diagnóstico temprano y adecuada canalización de diversas patologías visuales.

Laura Vega, directora general de CEIAC compartió que este es un hito significativo en la consolidación visual en México y Latinoamérica, por la destacada labor que la organización ha realizado a lo largo de su trayectoria; al tiempo que destacó el impacto positivo que ha tenido CEIAC en la vida de miles de personas, a quienes ha brindado herramientas esenciales desde un enfoque clínico y socio educativo, para afrontar los desafíos que implica la discapacidad visual, así como la capacitación de agentes educativos en los que cada vez incide de manera muy importante, dentro y fuera del estado de Chihuahua.

Por su parte, Elsa Mendoza, de 47 años de edad, es iniciadora de CEIAC, y es originaria de Nuevo Chihuahua, compartió su testimonio, sobre los orígenes de la fundación, cuando Carla Herrera vio las necesidades de las personas con discapacidad visual, para integrarlas a escuelas regulares.

“Además de un apoyo, con maestros particulares, abrir un centro donde nos asesoraran para seguir con la educación en escuelas regulares. Tengo 23 años trabajando en una agencia automotriz, en el área de call center, estoy muy agradecida de ver cómo ha crecido CEIAC. Es impresionante ver lo que ha crecido, y lo que han ayudado a tantas personas pequeñas y adultas. Es una emoción muy grande estar aquí y a todos los que iniciaron en ese tiempo, como voluntarios, y esto ha crecido tanto. Y el impacto que ha tenido en mi vida es ese, que me realicé como persona. Estoy casada con cuatro hijos, mi hijo mayor es universitario, mi hija y dos gemelos de 12 años, quienes están en la secundaria”, expresó Elsa.

Por su parte, Pilar Quino, es una joven de 25 años, quien tiene debilidad visual; ingresó a CEIAC en 2007. Relató que conoció a CEIAC por parte de una enfermera, cuando estaba en primaria y ella la acercó al Centro. Compartió que desde el primer mes de acudir, recibió terapia; además, le ayudaron a leer y escribir, de ahí se fue a Carichí a estudiar secundaria y preparatoria.

“Fue complicado, mis compañeras me criticaban por ser débil visual y unos maestros también. Por el momento, me gradué como gerontóloga; ahora estudio Trabajo Social. En pandemia fue difícil porque no sabía de la clase en línea. Después me fui adaptando. Es un gran logro que he terminado y voy por más”, afirmó la joven rarámuri, bellamente ataviada con su vestimenta tradicional.

Laura Vega destacó que las palabras de su testimonio, resuenan en el corazón de todos los que se han involucrado en brindarles las terapias y asesorías para incluirse en una vida plena, y productiva, en la que saben que el mundo no está hecho para personas con discapacidad, sino que está hecho para personas que pueden ver.

Finalmente, Selene Armendáriz, coordinadora académica y especialista, explicó que los padecimientos más comunes de la población entre cero a 18 años, es la retinopatía de prematura, con una incidencia de hasta el 80%; y en segundo lugar, está el error de refracción con hasta un 60 a 70% en la población infantil. En adultos retinopatía diabética, es el padecimiento con mayor incidencia, seguido de glaucoma y neuropatías.

“Hemos avanzado y nos queda mucho por hacer; hace falta que nos unamos, es un tema que le queda mucho para poder decir que hemos terminado la mejor manera es el trabajo en red para tener una incidencia más importante y con la generación de políticas públicas”, acotó Laura Vega.

La directora de CEIAC acotó que entre las solicitudes para la movilidad de las personas con discapacidad visual en la ciudad de Chihuahua, es el respeto a cajones de estacionamiento; en las banquetas las tapas de alcantarilla y registros de agua, vías podotáctil, señalética -incluso en braille-, como parte de las medidas de inclusión.

En sus planes para el futuro de CEIAC, Laura Vega adelantó que trabajarán más en la capacitación, de la que ya son un referente no solo en Chihuahua, sino en el país y otros países de América Latina; para trascender en el día a día, de atención directa.

Entre las terapias y herramientas que brinda CEIAC, están los programas de atención temprana, para preparar a los usuarios para la orientación y movilidad, que hace a una persona independiente en su medio y actividades de la vida diaria. También, apoyo escolar, programa de rehabilitación visual, y preparación para el trabajo; uso de la tecnología y aprender a usarla, porque desde un celular, pueden realizar todas las funciones.

“Las herramientas están centradas en la persona con discapacidad, para su independencia y autonomía para que tengan todas las herramientas para defenderse. También la seguridad y auto determinación para buscar ayuda. El mundo no está hecho para personas con discapacidad, está hecho para personas que ven”, finalizó Laura Vega, directora de CEIAC.