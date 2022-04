Chihuahua capital tiene dos helicópteros

Por: Amín Anchondo

Pocas son las personas que revisan a fondo los documentos que incluyen las cuentas públicas y los estados contables de un gobierno. Ahí podremos ver las entradas y salidas del dinero, las plazas que existen, los activos, los pasivos, etc. Esos son los documentos más importantes de un gobierno. Cuando escuchamos que el Congreso aprobó las cuentas públicas de equis administración, significa que revisaron esos documentos y que todo estaba bien. Por lo tanto ya no se le podría indagar más en esos números y mucho menos reclamar a esos servidores públicos.

A mí me tocó ser síndico hasta el año pasado y una de las grandes sorpresas que vi fue que el municipio tenía dos helicópteros iguales en la relación de activos. Para mí fue sorpresa porque en 2001 que se adquirieron esos helicópteros yo tenía 11 años de edad y nunca me enteré del combo. Como muchos, sólo había visto sobrevolar el Halcón 1, que es el equipo que vuela la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Chihuahua. Este aparato ha dado un excelente servicio a la Policía Municipal y ha logrado rescatar a mucha gente a lo largo de sus 21 años al servicio de nuestra ciudad.

Muchos creerán que es parafernalia el tener un helicóptero en la Policía o una Mamba Negra, etc., pero estos son equipos que conforme crecen las corporaciones se van necesitando para certificarlas y tenerlas listas para las eventualidades que se den en ciudades de cierto tamaño.

Jorge Barousse fue el presidente que se animó a hacer la compra de dos helicópteros Bell Ranger 2001. Lo que poca gente sabe es que uno se entregó en comodato al gobierno del estado en ese entonces. Todavía es hora que el gobierno no le ha regresado al municipio este equipo aéreo. El punto es que ambos helicópteros ya están en una edad en la que el mantenimiento es cada vez más caro y casi llegando a ser incosteables. Me consta que se ha pedido en años anteriores la devolución de ese helicóptero, pero no se ha logrado. La idea sería que al regresar se pusieran a la venta ambos aparatos para poder comprar uno nuevo con capacidades mayores en cuestión de rescate y con capacidad de peso para cargar instrumentos necesarios y con mejor tecnología para la persecución del delito o la investigación de los mismos.

Para el gobierno del estado y para el municipio de Chihuahua la mejor opción es mejorar de dos equipos viejos a uno moderno y que el municipio apoye al gobierno en situaciones especiales en municipios aledaños a la capital. La cooperación se tiene que dar y para los dos es mejor tener un helicóptero equipado con la última tecnología y con capacidad de reacción inmediata que cada uno tener un equipo con altos costos operativos y sin los equipos más tecnológicos. Creo que estamos en un momento en el que las relaciones entre ambos palacios es muy buena y se podría llegar a este arreglo que se ha esperado por muchos y que sería un ganar-ganar para los capitalinos y las operaciones de seguridad del estado.